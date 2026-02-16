Este lunes 16 de febrero, ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos más consultados por los jugadores en Colombia al inicio de la semana. Con cada nueva jornada, la expectativa se renueva y miles de participantes esperan confirmar si su número fue el elegido en el sorteo.

El Sorteo Chontico Día del 16 de febrero marca el ritmo de la semana para quienes siguen de cerca este juego de chance. La publicación del resultado confirmado en Colombia es el momento clave para revisar la jugada y validar las cifras ganadoras con información clara y actualizada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 16 de Febrero 2026

Aquí encontrarás las cifras ganadoras y la información confirmada del sorteo en Colombia. En esta nota podrás consultar el resultado del Chontico Día lunes 16 de febrero, con los datos oficiales listos para que verifiques tu número sin demoras.

Número ganador: 2254

Y la 5ta Balota: 8.

Chontico Día: una tradición que evoluciona con el tiempo

El Chontico Día se ha mantenido como uno de los sorteos más cercanos a los colombianos gracias a su transparencia y constancia, pero también por su capacidad de adaptarse a los cambios. Lo que comenzó como una iniciativa regional en el Valle del Cauca hoy cuenta con resultados en línea, transmisiones digitales y consulta desde dispositivos móviles, conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia que lo hizo popular.

Su frecuencia diaria, la facilidad para participar y un esquema de premios accesible han permitido que el sorteo conserve vigencia. En el Chontico Día en Colombia conviven quienes lo juegan desde hace años y quienes lo descubren como una alternativa confiable y dinámica dentro del chance nacional.

El impacto social del Chontico Día en la comunidad

Más allá del entretenimiento, el Chontico Día genera un aporte significativo a la sociedad. Parte de los recursos obtenidos en cada jornada se destinan a programas sociales y al sector salud, apoyando hospitales e iniciativas comunitarias que benefician a miles de personas, especialmente en el Valle del Cauca.

Por eso, participar en el Chontico Día en Colombia no solo representa la posibilidad de ganar, sino también contribuir a una tradición con impacto colectivo. Cada jugada combina ilusión y responsabilidad, reafirmando que este sorteo entrega oportunidades tanto a los ganadores como a la comunidad.