El Chontico Día vuelve a ser protagonista este martes 16 de diciembre, una jornada en la que miles de colombianos están atentos al número que puede cambiarles el día. Como ocurre cada tarde, el sorteo de la lotería Chontico Día despierta expectativa en todo el país, especialmente entre quienes hicieron su jugada confiando en una corazonada, una fecha especial o la simple ilusión de acertar.

En esta edición, ya quedó confirmado el número ganador del Chontico Día del martes 16 de diciembre, y es momento de comparar tu jugada con el resultado oficial. El sorteo del mediodía se ha consolidado como uno de los más consultados en Colombia gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar tanto con aciertos totales como con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 16 de Diciembre 2025

A continuación encontrarás el resultado oficial del Chontico Día, publicado a través de los canales autorizados, para que puedas verificar tu número con total confianza. Si participaste en esta jornada, este es el instante clave para saber si la suerte estuvo de tu lado y si tu jugada se convirtió en premio.

Número Ganador: 9146

Y la 5ta Balota: 1

Cómo se eligen los números en el Chontico Día: tradición, intuición y suerte

En el Chontico Día, la elección del número suele ir mucho más allá de una simple decisión al azar. Para muchos jugadores, cada combinación tiene un significado especial: fechas de cumpleaños, aniversarios, números de la casa o momentos importantes de la vida personal. Otros encuentran inspiración en lo cotidiano, como una cifra que aparece repetidamente en una cuenta, una placa o incluso en el reloj. De esta forma, el juego se llena de simbolismo y convierte cada jugada en una expresión de emociones y recuerdos.

También hay quienes asumen una postura más metódica. Algunos revisan resultados pasados, comparan cifras que han salido con frecuencia o juegan por combinaciones que llevan tiempo sin aparecer. Aunque el sorteo del Chontico Día es totalmente aleatorio, este tipo de análisis hace parte del ritual de muchos participantes. Incluso hay jugadores fieles a una sola combinación, que la repiten día tras día con la convicción de que la perseverancia, tarde o temprano, será recompensada.

Por otro lado, están quienes prefieren confiar plenamente en la suerte. Para ellos, el número automático es la opción ideal: rápida, sencilla y sin darle vueltas a la decisión. Sea cual sea el método, lo que une a todos es la ilusión que despierta cada sorteo y la posibilidad de ganar. En el Chontico Día, no importa cómo elijas tus cifras, sino vivir la experiencia con emoción y juego responsable.

Premios del Chontico Día: qué recibes al acertar las cuatro cifras

El premio mayor del Chontico Día está reservado para quienes logran acertar las cuatro cifras en el orden exacto del número ganador. En este caso, el reconocimiento económico equivale a 4.500 veces el valor registrado, lo que convierte una participación de $1.000 pesos en $4.500.000. Este es el objetivo soñado por quienes, jornada tras jornada, esperan ver su número reflejado en el resultado oficial.

Además, el sorteo ofrece una alternativa muy atractiva: la modalidad combinada, que premia a quienes aciertan las cuatro cifras sin importar el orden. En este caso, el pago es de $208 por cada peso registrado, una opción que incrementa las probabilidades de ganar y resulta muy popular entre los jugadores habituales. Gracias a esta estructura flexible y escalonada, el Chontico Día mantiene un equilibrio entre emoción, oportunidad y accesibilidad, consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y seguidos en Colombia.