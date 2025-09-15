El resultado oficial del Chontico Día en Colombia del lunes 15 de septiembre ya fue revelado. Y como cada jornada, este sorteo vuelve a despertar la ilusión de transformar una simple jugada en una gran noticia. Hoy te contamos cuál fue el número ganador del día y cómo confirmar si la suerte estuvo de tu lado.

El sorteo del Chontico Día de este 15 de septiembre forma parte de una tradición diaria que se ha consolidado entre los juegos de chance más seguidos en Colombia. Su sistema de premios, que reconoce aciertos totales y parciales, lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una oportunidad real de ganar todos los días. Este lunes, una nueva combinación de cifras se convirtió en protagonista de la jornada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 15 de Septiembre 2025

Acá encontrarás de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, con la información necesaria para comprobar tu jugada. Si participaste en el sorteo de este lunes 15 de septiembre, este es el momento de revisar tu número y descubrir si tu jugada fue la ganadora.

Número Ganador: 1467

Y la 5ta Balota: 0

Suma emoción extra con la 5ta Balota del Chontico Día

El Chontico Día no solo ofrece la clásica jugada de cuatro cifras. También pone a disposición de los jugadores la 5ta Balota, una alternativa paralela que añade más emoción y amplía las opciones de ganar. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta modalidad complementaria se ha convertido en una favorita porque entrega premios atractivos sin modificar la dinámica del sorteo principal.

La mecánica es clara y directa: escoges cinco cifras y defines cómo quieres participar. En la modalidad Directo, el premio mayor se obtiene al acertar las cinco cifras en el orden exacto, con la ventaja de que si solo aciertas la última cifra recuperas lo jugado. En la opción Combinado, no importa el orden: si las cinco cifras coinciden, el premio equivale a 100 veces la inversión. Dos caminos distintos que permiten ajustar el riesgo y la recompensa según cada jugador.

Gracias a su sencillez y a la seguridad que respalda el sorteo, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como una opción ideal para quienes ya participan y quieren darle un nivel adicional de expectativa a su jugada. Una manera de multiplicar la emoción y acercarse aún más a la posibilidad de celebrar un premio.

Ganaste en el Chontico Día: pasos para reclamar tu premio

Si tu número fue uno de los favorecidos en el sorteo del Chontico Día, el siguiente paso es confirmar el resultado en medios oficiales como la web del sorteo, sus canales digitales o los puntos de venta autorizados. Allí podrás verificar con seguridad si tu jugada corresponde al premio mayor o a alguna de las categorías por coincidencias parciales.

Es importante tener presente que existe un plazo legal para reclamar el dinero ganado. Si el tiempo vence, el derecho a cobro se pierde. Por eso, si resultaste ganador, no lo dejes pasar: sigue el procedimiento de cobro dentro del periodo establecido y convierte esa emoción en una ganancia real.

El Chontico Día no solo ofrece entretenimiento, también puede convertirse en una oportunidad económica significativa. Verificar, actuar a tiempo y reclamar tu premio es la clave para cerrar la jugada con éxito.