En este sábado 15 de noviembre, la expectativa vuelve a encenderse en el Valle del Cauca con una de las tradiciones que más emoción despierta cada fin de semana: el sorteo de la Lotería Chontico Día. Miles de jugadores se preparan para conocer el número ganador que podría transformar su vida en cuestión de segundos. Es un día de rituales, de revisar el billete comprado con ilusión y de esperar ese resultado que siempre llega cargado de esperanza.

Más allá de la emoción del juego, este sábado invita a cerrar la semana con la sensación de que todo es posible. El ambiente festivo propio de mitad de mes se mezcla con la costumbre de seguir la Lotería Chontico Día como parte de la cultura del suroccidente colombiano. Cada sorteo no solo entrega premios; también mantiene viva una tradición que reúne a familias, vecinos y amigos alrededor de un mismo deseo: acertar el número.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 15 de Noviembre 2025

Por eso, si compraste tu número para este sábado 15 de noviembre o simplemente quieres seguir de cerca el desarrollo del sorteo, aquí podrás consultar el resultado oficial de la Lotería Chontico. Este espacio está preparado para ofrecerte la información clara, actualizada y verificada que necesitas, con el fin de que revises tu número sin demoras y con absoluta confianza.

Número Ganador: 5857

Y la 5ta Balota: 9

La 5ta Balota del Chontico Día: la jugada especial que amplía tus oportunidades

El Chontico Día incorpora una modalidad que ha ido conquistando a miles de participantes: la 5ta Balota, una opción adicional que no sustituye el sorteo principal, sino que lo complementa al permitir jugar con cinco cifras y optar por premios considerablemente más altos desde solo $500. Es una alternativa pensada para quienes buscan fortalecer su número de siempre y aumentar sus posibilidades de ganar sin complicarse.

El funcionamiento es simple y se ajusta a lo que prefieras:

Quinta Libre : si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, puedes ganar hasta 38.000 veces tu apuesta. Y si únicamente coincide la última cifra, recuperas el valor jugado.

: si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, puedes ganar hasta 38.000 veces tu apuesta. Y si únicamente coincide la última cifra, recuperas el valor jugado. Quinta Combinada: aquí el orden no es relevante; solo necesitas acertar las cinco cifras para llevarte un premio equivalente a 100 veces tu inversión.

Con montos desde $10.000, esta modalidad ofrece la posibilidad de alcanzar premios que superan los $300 millones de pesos. Está disponible tanto en el Chontico Día como en el Chontico Noche, a través de puntos Gane SuperGIROS y asesores autorizados. Una jugada adicional que puede transformar cualquier día en un momento inolvidable.

Promociones y novedades del sorteo Chontico Día en Colombia

Actualmente, el Chontico Día conserva su dinámica tradicional sin promociones fijas relacionadas con la compra de varias jugadas. Aun así, durante el año suelen aparecer campañas especiales, sobre todo en fechas importantes o temporadas destacadas, donde los jugadores pueden acceder a sorteos paralelos o beneficios extras.

Por eso es fundamental seguir los canales oficiales: página web, redes sociales o puntos Gane autorizados. Allí se anuncian todas las novedades, para que quienes participan con frecuencia puedan aprovechar cada oportunidad. Porque en el Chontico, la emoción no solo está en el sorteo del día, sino también en las sorpresas que llegan cuando menos se esperan.