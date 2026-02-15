Este domingo 15 de febrero, ya se confirmó el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos más esperados por los jugadores en Colombia al cierre de la jornada. Como cada fin de semana, la expectativa se concentra en conocer el número ganador y verificar si la suerte acompañó la jugada en esta nueva edición del sorteo.

El Chontico Día en Colombia mantiene su ritmo habitual y convoca a miles de participantes que, tras elegir sus cifras, buscan consultar el resultado del domingo 15 de febrero con información clara y verificada. La publicación de las cifras ganadoras marca el momento clave para quienes siguen este juego de manera constante.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 15 de Febrero 2026

Aquí encontrarás las cifras ganadoras y la información actualizada del sorteo en Colombia. En este artículo podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Día 15 de febrero, con los datos oficiales listos para que revises tu número sin demoras.

Número ganador: 3108

Y la 5ta Balota: 1.

Cómo participar en el Chontico Día desde cualquier lugar de Colombia

Aunque el Chontico Día nació en el Valle del Cauca, actualmente su cobertura se extiende a nivel nacional. A través de una amplia red de puntos de venta autorizados y plataformas digitales oficiales, jugadores en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Cartagena pueden realizar su jugada de manera ágil y segura. Esta integración entre canales físicos y tecnología ha permitido que el sorteo llegue a distintas regiones sin perder su esencia.

Antes de jugar, es indispensable verificar que el establecimiento o la aplicación cuenten con aval del operador oficial. Esto garantiza que la inversión quede registrada correctamente y que cualquier premio pueda reclamarse sin inconvenientes. Utilizar canales no autorizados puede generar problemas en la validación del tiquete, por lo que optar por medios confiables es parte fundamental de un juego responsable.

Gracias a esta presencia nacional, el Chontico Día en Colombia se mantiene como un sorteo cercano y accesible. Su disponibilidad en diferentes regiones fortalece la confianza de los participantes y consolida una experiencia compartida que se vive todos los días con transparencia y seguridad.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 9 al sábado 14 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 9 de febrero: 9038-3.

Martes 10 de febrero: 9258-7.

Miércoles 11 de febrero: 2790-8.

Jueves 12 de febrero: 7557-9.

Viernes 13 de febrero: 1682-1.

Sábado 14 de febrero: 9264-9.

El lunes 16 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.