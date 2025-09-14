El resultado del Chontico Día hoy en Colombia, domingo 14 de septiembre, ya está disponible para todos los jugadores que confiaron su suerte en este sorteo. Cada jornada trae consigo la ilusión de convertir un número en una gran noticia, y este domingo no es la excepción: miles de jugadores están atentos para comprobar si sus cifras fueron las elegidas.

El sorteo del Chontico Día del 14 de septiembre hace parte de una tradición que acompaña a los colombianos cada tarde, con la emoción de esperar el número ganador. Su sistema de premios, que reconoce tanto aciertos completos como parciales, lo ha convertido en una de las opciones de chance más seguidas en el país. Este domingo, la expectativa volvió a estar en el aire con la esperanza de muchos hogares.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 14 de Septiembre 2025

Aquí encontrarás de manera rápida y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, además de la información clave para verificar tu jugada. Si participaste en el sorteo de este domingo 14 de septiembre, es momento de revisar tu número y descubrir si la fortuna decidió sonreírte en este día especial.

Número Ganador: 4804

Y la 5ta Balota: 4.

La 5ta Balota en el Chontico Día: una jugada adicional con grandes premios

El Chontico Día no se limita al sorteo de cuatro cifras. También ofrece la posibilidad de participar en la 5ta Balota, una modalidad paralela que cada vez gana más seguidores por la emoción que añade y los premios que entrega. Con una inversión mínima de $500 pesos, puedes entrar en juego y aspirar a recompensas que alcanzan hasta 38.000 veces el valor jugado, lo que la convierte en una opción atractiva y accesible.

La dinámica es muy sencilla: eliges cinco cifras y decides cómo jugar. En la modalidad Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarte el premio mayor, con la ventaja de que si solo coincides en la última cifra recuperas lo invertido. En la modalidad Combinado, el orden deja de importar: si aciertas las cinco cifras, obtienes un pago equivalente a 100 veces lo jugado. Una mecánica flexible que amplía las oportunidades de ganar.

Por su claridad, respaldo y premios llamativos, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como la favorita de quienes ya disfrutan el sorteo tradicional y quieren darle un nivel extra de emoción a su rutina. Una alternativa que no cambia la esencia del juego, pero sí multiplica las posibilidades de celebrar.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resultados del lunes 8 al sábado 13 de septiembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 8 de septiembre: 4557-7.

4557-7. Martes 9 de septiembre: 6024-8.

6024-8. Miércoles 10 de septiembre: 0830-9.

0830-9. Jueves 11 de septiembre: 3299-9.

3299-9. Viernes 12 de septiembre: 5785-9.

5785-9. Sábado 13 de septiembre: 3321-3.

El lunes 15 de septiembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.