Con la publicación del resultado completo del Chontico Día del viernes 14 de noviembre, llega el momento de revisar con detalle si tu número fue uno de los favorecidos del día. Ya sea que juegues siempre la misma combinación o que prefieras variar según el presentimiento del momento, este viernes ofrece una nueva oportunidad para celebrar y empezar el fin de semana con una buena noticia.

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos del país gracias a su dinámica sencilla y su sistema de premios escalonado, que permite obtener recompensas tanto por aciertos completos como por coincidencias parciales. No hace falta acertar las cuatro cifras exactas para llevarse un premio; las tres, dos o incluso una última cifra pueden ser suficientes para recibir un valor proporcional. Esto ha convertido al sorteo en una alternativa accesible y emocionante para jugadores de todas las regiones.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 14 de Noviembre 2025

El resultado oficial del Chontico Día del viernes 14 de noviembre ya está disponible, marcando el cierre de una semana en la que miles de jugadores en Colombia esperan con ilusión el sorteo de la 1:00 p.m. Como cada viernes, este día trae un aire especial: el inicio del fin de semana se combina con la emoción de revisar la combinación jugada y descubrir si la suerte decidió sonreír. El Chontico, fiel a su tradición, vuelve a entregar transparencia, emoción y oportunidades reales de ganar.

Número Ganador: 6552

Quinta Balota: 9

5ta Balota del Chontico Día: una alternativa adicional para ampliar tus posibilidades

El Chontico Día no solo destaca por su tradicional sorteo de cuatro cifras, sino que también ofrece la 5ta Balota, una modalidad adicional que ha conquistado a muchos jugadores por su sencillez y alto potencial de premio. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta opción complementaria te permite optar por recompensas que pueden llegar hasta 38.000 veces lo jugado, sin modificar la esencia del juego principal. Es una forma de sumar emoción y multiplicar tus chances sin complicaciones.

La jugada funciona en dos versiones. En la modalidad Directo, el premio mayor se obtiene acertando las cinco cifras en el orden exacto, y aun si solo coincide la última cifra del resultado, recuperas lo invertido. En la modalidad Combinado, el orden pasa a segundo plano: si tus cinco cifras aparecen en cualquier secuencia, el pago equivale a 100 veces tu inversión. Esta flexibilidad la convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan un premio grande como para quienes prefieren mayor margen de acierto.

Gracias a su claridad, respaldo oficial y facilidad para jugarse, la 5ta Balota del Chontico Día se ha posicionado como el complemento ideal del sorteo. No reemplaza la dinámica tradicional, pero sí añade una capa extra de expectativa y estrategia que ha capturado la atención de miles de jugadores que buscan un plus en cada jugada.

Participar en el Chontico Día y consultar los resultados oficiales

Incorporarte al sorteo Chontico Día es sencillo y rápido. Solo tienes que dirigirte a un punto de venta autorizado, elegir tu combinación de cuatro cifras -o permitir que el sistema genere una automáticamente-, definir el valor de tu jugada y conservar tu tiquete. Si deseas incrementar tus posibilidades de premio, puedes activar la opción de 5ta Balota al momento de realizar tu jugada.

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., bajo un proceso completamente transparente y supervisado por las autoridades correspondientes, lo que garantiza confianza y legalidad en cada jornada. Esta constancia lo ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país, renovando diariamente la ilusión de quienes lo siguen.

Para consultar los resultados, lo ideal es acudir a canales oficiales: la página web del sorteo, sus redes sociales verificadas o los puntos de venta autorizados. Allí podrás confirmar si tu número fue el ganador del premio mayor o si obtuviste una recompensa por coincidencias parciales. Con cada sorteo, el Chontico Día abre nuevas oportunidades, manteniéndose como una tradición viva y emocionante entre los jugadores colombianos.