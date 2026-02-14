Este sábado 14 de febrero, la atención de miles de jugadores está puesta en el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos más consultados al cierre de la jornada en Colombia. En una fecha especial marcada por celebraciones y encuentros, conocer el número ganador se convierte en parte de la rutina para quienes esperan que la suerte también haga su aparición.

El Chontico Día de hoy sábado 14 de febrero mantiene su protagonismo dentro del chance colombiano, convocando a participantes que revisan con expectativa el desenlace del sorteo. La consulta del resultado del Chontico Día en Colombia es clave para quienes desean confirmar su jugada con información clara, actualizada y verificada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 14 de Febrero 2026

Aquí tendrás acceso a la información oficial del sorteo para validar si tu jugada fue la elegida en esta jornada especial. En esta publicación podrás encontrar el resultado del Chontico Día de hoy en Colombia, correspondiente al 14 de febrero, con las cifras ganadoras listas para que compruebes tu número sin demoras.

Número Ganador: 9264

Y la 5ta Balota: 9

La 5ta Balota del Chontico Día: más oportunidades en cada sorteo

El Chontico Día amplía su propuesta tradicional con la 5ta Balota, una modalidad adicional pensada para quienes desean ir más allá de la jugada clásica de cuatro cifras. Con inversiones desde $500 pesos, esta alternativa permite aspirar a premios que pueden multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido, sumando emoción sin modificar la estructura principal del sorteo.

Su dinámica es sencilla. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto otorga el premio mayor y, si solo coincide la última cifra, se recupera la inversión. En Combinado, el orden no influye: basta con que las cinco cifras aparezcan para recibir un pago equivalente a 100 veces lo jugado. Dos opciones claras que permiten ajustar la estrategia según el perfil de cada participante.

Chontico Día: una costumbre presente en Colombia

El Chontico Día en Colombia se ha convertido en parte de la rutina diaria para miles de personas. Elegir un número, seguir el sorteo y revisar el resultado oficial forma parte de un hábito que combina ilusión y entretenimiento responsable en diferentes regiones del país.

Su formato práctico facilita la participación: seleccionar cuatro cifras, definir el monto y consultar las cifras ganadoras. Además, con la realización del Chontico Día y Chontico Noche, los jugadores cuentan con dos momentos oficiales cada día para vivir la emoción del chance, siempre bajo reglas claras y resultados verificados.