El miércoles 14 de enero llega con una nueva cita para quienes siguen de cerca este tradicional juego de chance: conocer el resultado del Chontico Día en Colombia. El juego vuelve a ser protagonista a la 1:00 p.m., momento en el que se define el resultado oficial del sorteo, despertando la expectativa de miles de jugadores que esperan confirmar si su número fue el ganador.

Como ocurre cada jornada, el resultado del Chontico Día marca una pausa en la rutina diaria para revisar cifras, comparar combinaciones y mantener viva la ilusión. Gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar también con coincidencias parciales, este sorteo se mantiene como uno de los más consultados y seguidos en el país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 14 de Enero 2026

En esta nota podrás revisar el resultado del Chontico Día del miércoles 14 de enero en Colombia, de forma clara y actualizada. Una información clave para quienes participaron en el sorteo y para quienes hacen de esta lotería un hábito cotidiano, combinando emoción, tradición y confianza en cada edición.

Número Ganador: 6771

Y la 5ta Balota: 6

Diferencias clave entre el Chontico Día y las loterías tradicionales en Colombia

Aunque ambos buscan premiar la suerte, el Chontico Día y las loterías clásicas operan con lógicas distintas. El Chontico hace parte del sistema de chance, lo que permite que cada jugador elija su propia combinación de cuatro cifras y determine el valor que desea jugar. Esta libertad convierte la jugada en una experiencia más personal y flexible, muy alineada con la costumbre diaria de miles de colombianos que participan de forma habitual.

Otro punto diferenciador es su esquema de premios escalonado. En el Chontico Día no todo depende del acierto total: también se reconocen coincidencias parciales en las últimas tres, dos o incluso una cifra, ampliando las posibilidades de obtener una recompensa. En las loterías tradicionales, por el contrario, los billetes o fracciones ya vienen definidos y el premio está directamente ligado al valor comprado, sin opción de personalizar la jugada ni de ganar por aciertos parciales.

La frecuencia del sorteo también marca una gran distancia. Mientras las loterías nacionales se juegan una o dos veces por semana, el Chontico se realiza todos los días, en sus ediciones Día y Noche. Esta constancia lo convierte en un juego cercano, dinámico y accesible, ideal para quienes prefieren participar con regularidad y vivir la emoción del resultado sin largas esperas.

Cómo jugar y potenciar tus opciones de ganar en la lotería Chontico Día

Participar es simple: eliges un número de cuatro cifras y decides cuánto invertir, con jugadas que inician desde $600 pesos. Además, quienes buscan un extra de emoción pueden sumar la 5ta Balota, una modalidad opcional de cinco cifras que ofrece premios más altos y amplía las oportunidades de ganar.

Cada sorteo se realiza bajo un proceso aleatorio y supervisado, garantizando transparencia total. El premio mayor se obtiene al acertar las cifras en el orden exacto, pero el sistema también premia los aciertos parciales, lo que mantiene viva la expectativa en cada edición. Por eso, el Chontico Día se ha consolidado como una tradición diaria que mezcla facilidad, ilusión y múltiples caminos para celebrar.