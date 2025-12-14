Ya está disponible el resultado oficial del sorteo Chontico Día del domingo 14 de diciembre. Si participaste en esta emocionante lotería, ahora es el momento de verificar tu número y saber si eres uno de los afortunados ganadores de la jornada. En este artículo, te ofrecemos toda la información actualizada sobre los resultados, de manera rápida y segura, para que puedas consultar tu jugada sin complicaciones.

El Chontico Día es un sorteo que se celebra todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo a los colombianos una oportunidad diaria de probar suerte. Este domingo, como siempre, miles de jugadores esperaban con emoción el resultado, y ahora podrás saber si tu número fue el afortunado en este sorteo. ¡No pierdas más tiempo y revisa tu jugada ahora!

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 14 de Diciembre 2025

Recuerda que, además del premio mayor, el sistema de premios del Chontico Día también premia las coincidencias parciales, lo que aumenta las oportunidades de ganar. Con premios por acertar tres, dos o incluso una cifra, cada participación tiene una nueva posibilidad de celebrar. Así que, ¡revisa tu número ahora mismo y vive la emoción del resultado confirmado!

Número ganador: 9220

Y la 5ta Balota: 0.

Cuánto cuesta jugar en el Chontico Día y cálculo de los premios en la lotería

El Chontico Día se distingue por su facilidad de acceso y por permitir que cada persona decida cómo participar. El valor mínimo para jugar es de $600 pesos, y a partir de ahí cada jugador puede ajustar el monto según su presupuesto, hasta un tope establecido. Esta flexibilidad hace que el sorteo sea una opción cómoda tanto para quienes participan de manera ocasional como para quienes lo hacen con mayor frecuencia, siempre bajo un esquema claro y sin complicaciones.

En cuanto a los premios, el funcionamiento es sencillo y transparente: el valor elegido para la jugada se multiplica según el tipo de acierto obtenido frente al resultado oficial. Es decir, cuanto mayor sea el monto con el que participas, mayor será la ganancia potencial en caso de coincidencia. De esta manera, el Chontico Día ofrece una experiencia personalizada, en la que cada jugador define no solo su número, sino también el alcance del premio al que puede aspirar.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 8 al sábado 13 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 8 de diciembre: 6819-0

Martes 9 de diciembre: 2083-4

Miércoles 10 de diciembre: 0026-9

Jueves 11 de diciembre: 3023-7

Viernes 12 de diciembre: 8357-2

Sábado 13 de diciembre: 1839-2.

El lunes 15 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.