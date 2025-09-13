El resultado del Chontico Día en Colombia de este sábado 13 de septiembre ya fue revelado y con él llega la emoción para miles de jugadores que esperaban con ilusión este momento. Como cada tarde, el sorteo volvió a convertirse en tema de conversación en diferentes rincones del país, donde muchos jugadores confiaron en sus números favoritos con la esperanza de celebrar un premio.

Este Chontico Día del sábado 13 de septiembre no solo marca una nueva jornada de azar, sino también una oportunidad para quienes juegan de manera constante y siguen de cerca la dinámica de los sorteos. Conocer el número ganador a tiempo es fundamental, pues garantiza que puedas verificar tu jugada y reclamar lo que te corresponde sin contratiempos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 13 de Septiembre 2025

Aquí podrás encontrar de forma clara y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, acompañado de la información necesaria para revisar tu jugada. Este sábado puede ser recordado como un día especial para más de un jugador, aquel en el que la suerte decidió sonreír y dejar un motivo de celebración en casa.

Número Ganador:3321

5ta Balota: 3

La 5ta Balota en el Chontico Día: una jugada adicional con más opciones de ganar

El Chontico Día no solo ofrece el sorteo tradicional de cuatro cifras, también cuenta con la 5ta Balota, una modalidad extra que añade más emoción a cada jornada. No reemplaza al sorteo principal, sino que lo complementa, brindando a los jugadores la posibilidad de participar en una dinámica paralela con una inversión mínima de $500 pesos. Con esta alternativa se juega con cinco cifras, lo que amplía las oportunidades de obtener un premio atractivo.

La mecánica es simple y cuenta con dos modalidades. En Directo, el reto está en acertar las cinco cifras en el mismo orden, lo que otorga un pago de hasta 38.000 veces el valor jugado. Además, si solo coincide la última cifra, se devuelve el monto invertido. En la opción Combinado, las cinco cifras deben aparecer sin importar el orden, con un premio equivalente a 100 veces la inversión. De esta manera, cada jugador puede elegir el nivel de riesgo y el tipo de ganancia que busca.

Cómo funcionan los premios del sorteo Chontico Día

El sorteo del Chontico Día en Colombia es uno de los juegos de chance más populares gracias a su sistema de premios escalonado. La jugada principal consiste en seleccionar cuatro cifras y decidir el valor a invertir, siempre con la posibilidad de multiplicar la inversión. El premio mayor se obtiene en modalidad directa, pagando 4.500 veces lo jugado si se aciertan todas las cifras en el orden correcto.

Pero no todo depende de acertar el número completo. El esquema también contempla premios parciales que aumentan las opciones de ganar. Por ejemplo, quienes aciertan las últimas tres cifras reciben 400 veces lo jugado en Directo o 83 veces en Combinado. Si se aciertan solo dos cifras finales, el premio es de 50 veces la inversión, y si se logra la última cifra, el pago es de 5 veces lo invertido.

Esta combinación de premios totales y parciales convierte al Chontico Día en un sorteo dinámico y atractivo. Su frecuencia diaria, transparencia y variedad de modalidades lo han posicionado como una tradición en Colombia, ofreciendo emoción en cada jugada y la oportunidad real de transformar un número en una celebración.