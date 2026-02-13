Este viernes 13 de febrero, la expectativa gira en torno al resultado oficial del Chontico Noche, una información clave para quienes participaron en el sorteo y siguen atentos a cada cifra en Colombia. En una fecha que muchos asocian con la suerte y las supersticiones, conocer el número ganador se convierte en uno de los momentos más esperados del día.

La Lotería Chontico Día en Colombia mantiene su ritmo habitual y convoca a miles de jugadores que revisan con atención el resultado del viernes 13 de febrero. Más allá del simbolismo de la fecha, lo importante es contar con datos claros y confirmados para verificar cada jugada de forma segura y oportuna.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 13 de Febrero 2026

Acá está el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, correspondiente a la jornada del 13 de febrero, con las cifras ganadoras listas para que compruebes tu número sin demoras. Aquí podrás validar la información actualizada del sorteo y confirmar si tu jugada resultó premiada.

Número Ganador: 1682

Y la 5ta Balota: 1.

La 5ta Balota del Chontico Día: más oportunidades en cada jugada

El Chontico Día amplía su propuesta tradicional con la 5ta Balota, una modalidad adicional que permite aspirar a premios de alto impacto con una inversión accesible. Desde $500 pesos, los participantes pueden elegir cinco cifras y competir por pagos que alcanzan hasta 38.000 veces lo jugado, dependiendo de la modalidad seleccionada. Es una alternativa que suma emoción sin alterar la dinámica habitual del sorteo principal.

Su funcionamiento es sencillo y adaptable. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto otorga el premio mayor, con la posibilidad de recuperar la inversión si únicamente coincide la última cifra. En Combinado, el orden no influye: si las cinco cifras aparecen en cualquier posición, el premio equivale a 100 veces el valor jugado. Dos esquemas diseñados para ajustarse a distintos perfiles, desde quienes buscan mayor riesgo hasta quienes prefieren ampliar probabilidades.

Cómo jugar el Chontico Día desde cualquier lugar de Colombia

Aunque el Chontico Día nació en el Valle del Cauca, hoy puede jugarse en distintas regiones del país gracias a una amplia red de puntos autorizados y plataformas digitales certificadas. Esto permite que personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla participen con facilidad y sigan el sorteo sin importar su ubicación.

Si optas por la modalidad en línea, es fundamental verificar que el portal cuente con aval oficial, ya que no todos los sitios digitales están habilitados para operar en todas las zonas. Los puntos físicos autorizados siguen siendo una alternativa confiable para asegurar que la jugada quede registrada correctamente y que cualquier premio pueda reclamarse sin contratiempos.

De esta forma, el Chontico Día en Colombia se mantiene como un sorteo accesible y cercano, que combina cobertura nacional con reglas claras y respaldo institucional. Una experiencia que puede disfrutarse desde cualquier región, siempre bajo principios de transparencia y juego responsable.