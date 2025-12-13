Este sábado 13 de diciembre, el sorteo Chontico Día vuelve a tomarse el protagonismo del mediodía en Colombia, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por quienes siguen esta tradición a diario. Con la expectativa propia del fin de semana, miles de jugadores están atentos al resultado oficial del Chontico Día, revisando si su número elegido coincide con la combinación ganadora que puede cambiar el rumbo de la jornada.

El Chontico Día del sábado mantiene su esencia: cercanía, sencillez y emoción constante. Desde muy temprano, quienes participaron en el sorteo consultan los canales oficiales del Chontico para confirmar el número ganador y conocer si su jugada fue premiada. La puntualidad del sorteo y la rapidez en la publicación de los resultados lo convierten en una referencia obligada para los seguidores del chance en el Valle del Cauca y en todo el país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 13 de Diciembre 2025

A continuación, podrás revisar el resultado del sorteo Chontico Día del sábado 13 de diciembre, información confirmada y verificada, ideal para validar tu número con tranquilidad. Consultar el resultado a tiempo es clave para estar al tanto de los premios y disfrutar la emoción que caracteriza a este sorteo diario, especialmente en un día pensado para descansar, compartir y mantener viva la ilusión.

Número Ganador: 1839

Y la 5ta Balota: 2

¿Cuál es el valor para jugar el Chontico Día en Colombia?

El Chontico Día se destaca por su accesibilidad y flexibilidad, lo que lo convierte en una de las opciones de chance más populares del país. Para participar, el valor mínimo es de $600 pesos, y cada persona puede decidir aumentar esa cifra hasta $60.000 pesos, según su presupuesto y forma de jugar. Esta amplitud permite que tanto quienes juegan de manera ocasional como quienes lo hacen con mayor frecuencia encuentren una opción cómoda y acorde a sus posibilidades.

El monto elegido no es un detalle menor: incide directamente en el valor del premio en caso de acierto. A mayor valor registrado, mayor será la ganancia potencial si el número resulta ganador. En el Chontico Día, cada jugada se adapta al jugador, que no solo selecciona sus cuatro cifras, sino también el alcance del premio al que aspira, haciendo del juego una experiencia personal y consciente.

Cómo se determinan los premios de la lotería Chontico Día

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es su plan de premios escalonado, pensado para ofrecer más de una oportunidad de ganar en cada sorteo. No es obligatorio acertar la combinación completa para recibir una recompensa: también se reconocen los aciertos parciales, lo que mantiene la expectativa hasta el final.

Los pagos se calculan por cada peso registrado y funcionan así:

4 cifras en cualquier orden: $208

$208 3 cifras en orden exacto: $400

$400 3 cifras en cualquier orden: $83

$83 2 cifras en orden exacto: $50

$50 1 cifra final: $5

Gracias a esta estructura, el Chontico Día ofrece más opciones de premio y mayor dinamismo, permitiendo que muchos jugadores celebren algún acierto incluso sin lograr la coincidencia total. Esta combinación de bajo costo, flexibilidad y múltiples formas de ganar explica por qué el sorteo sigue siendo una de las tradiciones más seguidas en Colombia.