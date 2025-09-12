El resultado oficial del Chontico Día en Colombia del viernes 12 de septiembre ya está disponible y con él llegan las emociones de quienes confiaron su suerte a este sorteo. Como cada jornada, miles de jugadores esperan con expectativa el número ganador que puede transformar la rutina en una celebración. Hoy te contamos de manera clara cuál fue el número que salió en el Chontico Día y cómo comprobar si eres uno de los afortunados.

Este viernes 12 de septiembre marca una nueva oportunidad dentro de los sorteos diarios más seguidos en el país. El sorteo del Chontico Día se ha consolidado como una tradición para quienes buscan diversión, emoción y la posibilidad de obtener grandes premios con una jugada sencilla. Conocer el resultado a tiempo es clave para verificar tu jugada y reclamar lo que te corresponde si la suerte estuvo de tu lado.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 12 de Septiembre 2025

Acá está lo necesario: el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, la información sobre cómo revisar tu número y la seguridad de que lo haces a través de fuentes confiables. Prepárate, porque este viernes puede ser recordado como el día en que la fortuna se detuvo en tu puerta.

Número Ganador: 5785

Y la 5ta Balota: 9

Chontico Día EN VIVO: sigue la transmisión oficial de la lotería por Telepacífico

El sorteo del Chontico Día EN VIVO es uno de los momentos más esperados por miles de jugadores en Colombia. Cada jornada, el canal regional Telepacífico transmite en directo el sorteo a partir de la 1:00 p.m., permitiendo que los jugadores puedan conocer el número ganador de primera mano, sin tener que esperar a reportes posteriores. Esta cita diaria se ha convertido en un espacio de confianza y tradición para quienes siguen de cerca su jugada.

Gracias a la transmisión en vivo, los jugadores pueden comprobar con transparencia cómo se realiza el sorteo, lo que refuerza la seguridad del proceso. Además, ver el Chontico Día EN VIVO por Telepacífico mantiene la emoción del momento, ya que permite vivir en tiempo real la expectativa de descubrir si la combinación elegida coincide con la premiada.

Los horarios de emisión son parte de su atractivo: de lunes a domingo a las 1:00 p.m. Con esta programación establecida, el sorteo Chontico Día EN VIVO se convierte en una rutina entretenida que acompaña a los jugadores en cualquier parte del país, siempre con la certeza de estar frente a una fuente oficial.

Resultado del sorteo Chontico Día ayer, jueves 11 de septiembre

El resultado del Chontico Día de ayer, jueves 11 de septiembre, dejó como número ganador el 3299, una combinación que se convirtió en la alegría de varios jugadores en Colombia. Además, la quinta balota correspondió al número 9, completando así la jugada oficial de la jornada. Estos datos marcan la pauta para quienes siguen de cerca el historial de resultados y comparan sus jugadas con las cifras premiadas.

Como cada día, el sorteo del Chontico Día mantiene la expectativa de miles de participantes que esperan ver reflejada su suerte en los números seleccionados. El resultado del 3299 con la quinta balota en 9 quedó registrado como el ganador del jueves, una fecha que algunos recordarán como el día en que su intuición les dio la razón.