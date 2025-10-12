El domingo 12 de octubre llega con una nueva jornada llena de ilusión para los seguidores del Chontico Día, uno de los sorteos más tradicionales del sistema de chance en Colombia. Cada mediodía, miles de jugadores se reúnen para seguir los resultados, manteniendo viva una costumbre que ha trascendido generaciones. En el Valle del Cauca y en todo el país, este sorteo se ha convertido en un símbolo de esperanza, emoción y cercanía con la gente.

Si estás aquí, es porque quieres confirmar el resultado oficial de la lotería Chontico Día de hoy, domingo 12 de octubre. En esta publicación encontrarás los números ganadores actualizados, listos para que verifiques tu jugada de manera rápida y segura. Solo necesitas tu número a la mano para saber si la suerte decidió acompañarte en este cierre de fin de semana, cuando miles de colombianos comparten la emoción de cada sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 12 de Octubre 2025

El Chontico Día se distingue por su frecuencia diaria y su sistema de premios accesible, lo que lo hace uno de los juegos de azar más populares del país. Más que un sorteo, es una tradición que une a las familias frente a la ilusión del mediodía. Porque cada número apostado encierra una historia, y cada resultado es la oportunidad de transformar una simple jugada en una alegría inolvidable.

Número Ganador: 1211

Y la 5ta Balota: 3.

Horario oficial del sorteo Chontico Día en Colombia durante la semana

El Chontico Día se lleva a cabo todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en un horario establecido: 1:00 p.m. En ese momento se realiza la extracción de las cuatro cifras ganadoras que determinan el resultado del sorteo. Esta puntualidad ha convertido al Chontico en parte de la rutina diaria de miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país, quienes ya reconocen la una de la tarde como la hora de la ilusión y la expectativa.

Más que un horario, el sorteo del mediodía se ha transformado en un ritual cotidiano. Para muchos colombianos, el instante en que se anuncian los números representa un momento de emoción que rompe la rutina y despierta esperanza. Esa constancia ha permitido que el Chontico Día se consolide como una de las tradiciones más arraigadas dentro del sistema de chance en Colombia, uniendo generaciones alrededor del mismo instante de suerte.

Una vez finalizado el sorteo, los resultados oficiales del Chontico Día se publican de inmediato a través de los puntos de venta autorizados, la página web oficial y las redes sociales verificadas. Esto garantiza transparencia, rapidez y confianza para todos los jugadores. Por eso, se recomienda realizar la jugada con tiempo y siempre mediante canales certificados, asegurando así que el número elegido participe de forma válida en el sorteo.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resumen del lunes 6 al sábado 11 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 6 de octubre: 0861-7.

0861-7. Martes 7 de octubre: 1465-1.

1465-1. Miércoles 8 de octubre: 8722-1.

8722-1. Jueves 9 de octubre: 4552-0.

4552-0. Viernes 10 de octubre: 9780-6.

9780-6. Sábado 11 de octubre: 3683-6.

El lunes 13 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.