Con este resultado del Chontico Día del 12 de noviembre, muchos jugadores comienzan la segunda parte de la semana con la esperanza renovada. Algunos celebran haber acertado su número, mientras otros ya preparan su próxima combinación para el siguiente sorteo. En cada jornada, el Chontico Día reafirma su esencia: un juego transparente, accesible y lleno de emoción que acompaña a los colombianos todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo siempre una nueva posibilidad de ganar.

El Chontico Día se ha convertido en una tradición diaria que combina cercanía, confianza y la posibilidad real de ganar. Su sistema de premios escalonado permite obtener recompensas no solo al acertar las cuatro cifras exactas, sino también por coincidencias parciales de tres, dos o incluso una cifra final. Esto convierte cada jugada en una experiencia emocionante, donde incluso los pequeños aciertos pueden generar una grata sorpresa.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 12 de Noviembre 2025

El resultado oficial del sorteo Chontico Día del miércoles 12 de noviembre ya está disponible y marca la mitad de una semana llena de ilusión para los jugadores en toda Colombia. Cada jornada del Chontico representa una nueva oportunidad para transformar un número en alegría, y este miércoles no fue la excepción.

Número Ganador: 3567

Y la 5ta Balota: 1

Multiplica tus opciones con la 5ta Balota del Chontico Día

El Chontico Día ofrece a sus jugadores una experiencia aún más emocionante gracias a la 5ta Balota, una jugada adicional que complementa el sorteo tradicional con premios de gran valor. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta modalidad permite acceder a recompensas que pueden llegar hasta 38.000 veces el valor jugado, sin modificar la mecánica principal. Es una alternativa sencilla y atractiva, pensada para quienes buscan sumar más emoción y oportunidades reales de ganar en cada jornada.

La 5ta Balota se puede jugar de dos maneras. En la modalidad Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto para ganar el premio mayor; además, si solo coincide la última cifra, se devuelve el valor invertido. Por su parte, la modalidad Combinada ofrece mayor flexibilidad: basta con que las cinco cifras elegidas aparezcan en cualquier orden para obtener un pago equivalente a 100 veces la inversión. Dos opciones distintas que se adaptan al estilo de cada jugador, combinando estrategia, suerte y la posibilidad de celebrar en grande.

Chontico Día: tradición en Colombia, cercanía y nuevas formas de jugar

El Chontico Día ha logrado trascender generaciones, convirtiéndose en parte del día a día de miles de colombianos, especialmente en el Valle del Cauca, donde es sinónimo de esperanza y costumbre. Cada jornada, a la 1:00 p.m., jugadores de todo el país siguen con atención el sorteo, con la ilusión de que su número sea el elegido. La frecuencia diaria del juego y su cercanía con la gente han sido clave para mantenerlo como una de las loterías más queridas y confiables.

Hoy, el Chontico Día se adapta a los nuevos tiempos con opciones presenciales y digitales. Puedes jugar en puntos de venta autorizados en cualquier región o participar a través de plataformas en línea oficiales, lo que permite hacerlo desde ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, o incluso desde municipios más pequeños. En todos los casos, la emoción es la misma: ver caer las cifras que podrían convertir una simple jugada en una gran historia.

Más que un sorteo, el Chontico Día es una tradición viva que une a Colombia bajo una misma ilusión. Entre la emoción, la esperanza y la posibilidad real de ganar, este juego continúa demostrando por qué sigue siendo parte esencial de la cultura popular del país.