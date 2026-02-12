Este jueves 12 de febrero, la atención de miles de jugadores está puesta en el resultado oficial del Chontico Noche, una información clave para quienes participaron en el sorteo y esperan confirmar su número ganador en Colombia. Como cada jornada, la expectativa crece a medida que se conocen las cifras, marcando uno de los momentos más consultados del día en el país.

El Chontico Día en Colombia mantiene su lugar como uno de los sorteos más seguidos, gracias a su dinámica ágil y la posibilidad de ganar todos los días. Por eso, el resultado verificado del jueves 12 de febrero se convierte en un dato imprescindible para quienes desean comprobar su jugada de forma rápida, segura y con información actualizada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 12 de Febrero 2026

Acá podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, con las cifras verificadas tras el sorteo y listas para que revises tu número sin demoras. Aquí encontrarás los datos oficiales correspondientes a la jornada del 12 de febrero, para que compruebes si tu jugada resultó premiada.

Número Ganador: 7557

Y la 5ta Balota: 9.

La 5ta Balota del Chontico Día: más posibilidades en cada jugada

El Chontico Día va más allá de la tradicional jugada de cuatro cifras e incluye una modalidad que ha ganado protagonismo: la 5ta Balota. Esta alternativa complementaria permite aspirar a premios significativos con una inversión accesible, sin modificar la dinámica del sorteo principal. Desde $500 pesos, los jugadores pueden optar por pagos que alcanzan hasta 38.000 veces lo invertido, convirtiéndola en una opción atractiva para quienes buscan elevar la expectativa en cada jornada.

La mecánica es clara y adaptable. En la modalidad Combinado, el orden de las cinco cifras no influye: si coinciden con las extraídas en el sorteo, el premio equivale a 100 veces el valor jugado. En la opción Quinta Libre, acertar únicamente la última cifra permite recuperar la inversión, ofreciendo un margen adicional para quienes prefieren una estrategia más equilibrada. Así, cada participante puede elegir cómo asumir el riesgo y potenciar su oportunidad.

Con reglas sencillas, premios llamativos y respaldo oficial, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como una modalidad recurrente entre los seguidores del chance. Es una forma de añadir intensidad al sorteo diario y recordar que incluso una jugada pequeña puede abrir la puerta a un premio destacado.

Lotería Chontico Día: un sorteo que hace parte de la rutina en Colombia

Más que un juego, el Chontico Día en Colombia se ha convertido en una tradición cotidiana, especialmente en el Valle del Cauca. Para muchos participantes, representa ese momento del día en el que revisan el resultado con ilusión, combinando entretenimiento y esperanza en cada sorteo.

Su principal fortaleza radica en la frecuencia y simplicidad. Con sorteos diarios, permite participar sin largas esperas: basta con elegir cuatro cifras, definir el valor de la inversión y estar atento a la publicación del resultado. Esta dinámica ágil lo diferencia de otras modalidades más esporádicas.

Gracias a su transparencia y a un sistema que también premia coincidencias parciales, el Chontico Día continúa siendo uno de los juegos más cercanos al público. Una propuesta que mantiene su esencia con el paso del tiempo: emoción constante, confianza en el proceso y oportunidades reales de premio.