Este resultado del Chontico Día del viernes 12 de diciembre cobra un valor especial por tratarse del último sorteo diurno de la semana, un momento ideal para revisar con calma tu jugada antes del fin de semana. Aquí encontrarás la actualización precisa y confiable para verificar si tu número coincidió total o parcialmente con la combinación ganadora del día.

El cierre de la semana llega acompañado de expectativa para miles de jugadores en Colombia, que este viernes 12 de diciembre están atentos al resultado oficial del Chontico Día. Como cada jornada al mediodía, el sorteo se convierte en una pausa especial dentro de la rutina, un momento para revisar cifras, comparar combinaciones y esperar que la suerte acompañe. Hoy, el número ganador ya está disponible para consulta.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 12 de Diciembre 2025

Acá podrás consultar el resultado del Chontico Día de hoy, con la información confirmada y publicada por los canales oficiales del sorteo. La transparencia del proceso y la rapidez con la que se divulgan los resultados han hecho que este juego sea uno de los más seguidos del país, especialmente en el Valle del Cauca y en otras regiones donde el Chontico forma parte del día a día.

Número Ganador: 8357

Y la 5ta Balota: 2

Premios del Chontico Día en Colombia: qué puedes ganar

El Chontico Día ofrece un esquema de premios pensado para reconocer distintos niveles de acierto en cada sorteo. La ganancia más alta se presenta cuando las cuatro cifras coinciden en el mismo orden del resultado oficial, una categoría que entrega hasta 4.500 veces el valor jugado. Por eso, una participación de $1.000 puede convertirse en $4.500.000, una proporción que explica la enorme expectativa que despierta este sorteo a diario.

Lo atractivo es que la emoción no depende únicamente del acierto total. El plan de premios también contempla coincidencias parciales que permiten obtener ganancias con menos cifras: si aciertas las tres últimas en orden, el reconocimiento es de $400 por cada peso; con dos últimas cifras, el pago corresponde a $50 por peso; y si solo coincide la última cifra, se entregan $5 por cada peso. Este sistema escalonado amplía las posibilidades de celebrar un resultado favorable en cada edición.

Dónde ver y consultar el resultado de la lotería Chontico Día

Para confirmar el número ganador, el sorteo del Chontico Día se transmite en vivo todos los días a la 1:00 p.m. por Telepacífico, lo que permite seguir el proceso oficial en tiempo real. Así, quienes prefieren ver la extracción pueden verificar el resultado al instante, con la tranquilidad de observar el procedimiento.

Si no alcanzas a ver la transmisión, el número ganador suele publicarse pocos minutos después en los canales digitales verificados del sorteo, como su página web y redes sociales oficiales, además de medios aliados. También puedes consultarlo en puntos de venta autorizados. La recomendación clave es revisar siempre en fuentes oficiales para evitar errores o información no confirmada.