Este viernes 11 de abril se celebró una nueva jornada del Chontico Día, el sorteo diario que continúa despertando expectativa entre miles de jugadores en todo el país. Si fuiste uno de los que participó, aquí te dejamos el resultado oficial para que verifiques tu jugada.

Una de las razones por las que el Chontico Día sigue siendo tan popular es su sistema de premios escalonados. No solo se premia a quien acierta las cuatro cifras exactas en el orden correcto, sino también a quienes logran coincidencias parciales, lo que amplía las posibilidades de ganar con tres, dos o incluso una sola cifra.

Resultado del sorteo en la Lotería Chontico Día – Viernes 11 de abril

Número completo: 2796

Últimas 3 cifras: 796

Dos últimas cifras: 96

Última cifra: 6

Si jugaste este viernes, revisa tu número en los canales oficiales del Chontico Día y confirma si tu juego resultó ganador. ¡Una sola cifra podría haber hecho la diferencia!

Elegir números en el Chontico Día: ¿intuir, repetir o dejarlo al azar?

Aunque el Chontico Día depende completamente del azar, cada jugador tiene su propio ritual a la hora de escoger los números. Algunos juegan con fechas personales, números que les traen recuerdos o combinaciones que les han funcionado en el pasado. Otros prueban fórmulas matemáticas, repiten secuencias o siguen estadísticas, aunque nada de eso garantiza un resultado favorable.

También están quienes prefieren no pensar mucho y dejan que el sistema les asigne una combinación al azar. Y es válido. Al final, no hay una estrategia que marque la diferencia en un juego donde todo es impredecible. Lo importante es jugar con moderación, sin expectativas desmedidas, entendiendo que se trata de una forma de entretenimiento y no de una fórmula segura para ganar.

Chontico Día en Colombia: ¿Cuánto paga por acertar las 4 cifras?

Acertar las cuatro cifras exactas en el orden correcto es alcanzar el premio mayor en el Chontico Día. Este acierto multiplica la inversión inicial por 4.500, lo que significa que si jugaste $1.000, podrías ganar hasta $4.500.000. Es, sin duda, la recompensa más alta del juego.

Ahora bien, si las cuatro cifras coinciden pero en otro orden, también hay premio. En ese caso, se paga $208 por cada peso jugado. Esta modalidad, conocida como combinado, ofrece una alternativa adicional para ganar, ampliando las oportunidades sin necesidad de que el orden sea exacto.