El resultado oficial del Chontico Día en Colombia del miércoles 10 de septiembre ya fue revelado y los jugadores pueden verificar si su número resultó premiado en esta nueva edición. Como cada jornada, la expectativa se centró en las cuatro cifras que pueden convertir una pequeña inversión en una recompensa significativa.

El Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales del chance en Colombia y se realiza todos los días a la 1:00 p.m. Con una jugada mínima desde $600 pesos, los participantes tienen la posibilidad de acceder al premio mayor, que multiplica la inversión hasta 4.500 veces. Además, gracias a su sistema de premios parciales, también es posible ganar acertando tres, dos o incluso una cifra final, lo que amplía las oportunidades de llevarse una recompensa.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 10 de Septiembre 2025

Si participaste este miércoles, aquí podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día del 10 de septiembre en Colombia y descubrir si tu número fue uno de los afortunados. Prepara tu comprobante y revisa la combinación ganadora en un sorteo que, cada tarde, mezcla tradición, azar y la esperanza de miles de jugadores en todo el país.

Número Ganador: 0830

Y la 5ta Balota: 9

Cómo se calculan los premios en la lotería Chontico Día

El Chontico Día cuenta con un sistema de premios escalonado que multiplica las oportunidades de ganar según la cantidad de cifras acertadas y el valor invertido en la jugada. Esta estructura permite que no solo se premie el acierto total, sino también coincidencias parciales, convirtiéndolo en una opción atractiva dentro del chance en Colombia.

El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, con un pago equivalente a 4.500 veces el valor jugado. Sin embargo, también existen otras categorías: las cuatro cifras en cualquier orden pagan $208 por peso invertido; tres cifras exactas otorgan $400 por peso; tres cifras en cualquier orden, $83 por peso; dos cifras exactas, $50 por peso; y la última cifra final, $5 por peso jugado. Gracias a esta diversidad de opciones, cada participación tiene más de una forma de generar recompensa.

Diferencias entre Chontico Día y Chontico Noche

Aunque ambos forman parte de la misma lotería, la principal diferencia entre el Chontico Día y el Chontico Noche es el horario del sorteo. La edición diurna se juega todos los días a la 1:00 p.m., ideal para quienes prefieren conocer el resultado temprano, mientras que la nocturna se realiza en la noche: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Por lo demás, ambos sorteos comparten la misma mecánica: elegir una combinación de cuatro cifras y aspirar a premios tanto por coincidencias exactas como parciales. Los controles de seguridad, legalidad y transparencia son idénticos, lo que garantiza confianza y equidad en cualquiera de las dos ediciones.