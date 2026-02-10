Este martes 10 de febrero, el Chontico Día vuelve a marcar el ritmo del mediodía para miles de personas que siguen de cerca este tradicional sorteo. Como ocurre cada jornada, la expectativa se concentra en conocer el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, una información clave para quienes participaron y esperan confirmar si su número fue el ganador.

El sorteo, que se realiza todos los días a la 1:00 p.m., mantiene su relevancia gracias a su formato ágil y a la posibilidad de obtener premio no solo con el acierto total, sino también con coincidencias parciales. Por eso, consultar el número ganador del Chontico Día del martes 10 de febrero se convierte en un paso fundamental para revisar cada jugada con atención y sin margen de error.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 10 de Febrero 2026

En este espacio encontrarás el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, presentado de forma clara, ordenada y con datos verificados. Una referencia confiable para contrastar cifras, despejar dudas y seguir la jornada con la tranquilidad de estar consultando información oficial y actualizada.

Número Ganador: 9258

Y la 5ta Balota: 7.

Una dosis extra de expectativa con la 5ta Balota del Chontico Día

El Chontico Día amplía su propuesta más allá de la dinámica clásica de cuatro cifras con una opción complementaria que ha ganado protagonismo: la 5ta Balota. Esta modalidad añade un componente adicional de emoción al sorteo diario y abre la puerta a reconocimientos importantes con un valor inicial accesible. Desde montos bajos, permite aspirar a pagos que multiplican la cifra registrada, manteniendo intacto el espíritu del juego.

La mecánica es directa y pensada para todos los perfiles. Al seleccionar cinco cifras, el participante puede optar por dos alternativas: en Directo, la coincidencia exacta en orden conduce al premio principal, mientras que acertar solo la última cifra permite recuperar el valor registrado; en Combinado, el orden deja de ser determinante y la coincidencia total de las cifras otorga un reconocimiento equivalente a 100 veces el monto. Dos opciones claras que equilibran expectativa y alcance.

Pasos a seguir si tu número salió favorecido en la lotería Chontico Día

Ante un resultado positivo, lo primero es contrastar tu cifra únicamente con información oficial. Los canales verificados del Chontico Día -sitio web, redes institucionales y puntos autorizados- son la referencia segura para confirmar si el acierto corresponde al premio mayor o a alguna categoría por coincidencia.

Es importante actuar dentro de los tiempos establecidos. Cada reconocimiento tiene un plazo definido para su validación y cobro, y dejarlo pasar implica perder el derecho. Por eso, conservar el comprobante y acudir con prontitud a un punto habilitado es clave para completar el proceso sin inconvenientes.

El Chontico Día combina expectativa y oportunidad real. Verificar el resultado con calma, cuidar el soporte de la jugada y realizar el trámite a tiempo son las acciones que permiten que una buena noticia se convierta efectivamente en un reconocimiento.