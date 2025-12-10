La jornada de mitad de semana llega con una nueva dosis de expectativa para miles de jugadores en Colombia, especialmente para quienes siguen de cerca la Lotería Chontico Día, uno de los sorteos más tradicionales y emocionantes del país. Este miércoles 10 de diciembre, el juego vuelve a convertirse en tema de conversación, pues ya se encuentra disponible el resultado confirmado del sorteo del mediodía, una cita que reúne ilusión, costumbre y la esperanza de acertar las cuatro cifras ganadoras.

Para muchos, revisar el número oficial del Chontico se ha convertido en un ritual que marca el ritmo del día. Y más aún en una fecha laboral llena de actividad como este miércoles, en la que consultar el resultado del sorteo Chontico Día se convierte en un instante de pausa, expectativa y emoción. En este espacio podrás encontrar la combinación ganadora verificada, tal como fue anunciada en los canales oficiales del operador.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 10 de Diciembre 2025

Este miércoles 10 de diciembre, la invitación es a revisar con calma tu jugada y confirmar si tus cifras coincidieron, total o parcialmente, con el resultado oficial del Chontico Día, un sorteo que cada mediodía reúne a miles de participantes en todo el país. Ya sea por tradición, intuición o simple curiosidad, este momento sigue siendo uno de los más esperados por quienes disfrutan de la emoción diaria del chance en Colombia.

Número Ganador: 0026

Y la 5ta Balota: 9

Plan de Premios del juego de chance Chontico Día

El Chontico Día cuenta con un sistema de premios organizado de forma escalonada que permite reconocer distintos niveles de coincidencia entre la combinación seleccionada y el resultado oficial. Esta estructura no solo contempla el acierto total de las cifras en el orden exacto, sino también coincidencias parciales y combinaciones en cualquier secuencia, lo que amplía las oportunidades de obtener una ganancia. A continuación, se explica de manera ordenada cómo funciona cada categoría dentro del plan de premios.

Premios cuando las cifras coinciden en el orden exacto

En el Chontico Día, la coincidencia exacta entre la combinación seleccionada y el resultado oficial ofrece los valores más altos dentro del sistema. La escala funciona así:

Cuatro cifras exactas: se reconocen $4.500 por cada peso .

se reconocen . Tres cifras finales exactas: el pago corresponde a $500 por cada peso .

el pago corresponde a . Dos cifras finales exactas: se otorgan $50 por cada peso.

Esta modalidad premia la precisión total o parcial en la posición de las cifras.

Premios cuando las cifras coinciden sin importar el orden

Para quienes prefieren una modalidad más flexible, el sistema también contempla coincidencias donde el orden no influye. En este caso, los valores son:

Cuatro cifras en cualquier orden: se entregan $300 por cada peso .

se entregan . Tres cifras en cualquier orden: el premio es de $83 por cada peso.

Aquí lo importante es que las cifras aparezcan, sin necesidad de coincidir en su misma ubicación.

Premio por coincidencia mínima

El esquema incluye un reconocimiento adicional para quienes solo aciertan la última cifra en su orden, con un pago de $5 por cada peso. Aunque es el valor más pequeño dentro del plan, permite que más participantes reciban un beneficio.

Con este sistema escalonado -del acierto total al acierto mínimo- el Chontico Día ofrece una estructura de premios clara, variada y comprensible, donde cada tipo de coincidencia tiene un valor definido dentro del sorteo.