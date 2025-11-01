El resultado oficial del sorteo Chontico Día del sábado 1 de noviembre ya está disponible y marca el comienzo de un nuevo mes lleno de ilusiones. En esta fecha especial, cuando octubre quedó atrás y noviembre abre sus puertas, miles de jugadores en Colombia revisan con entusiasmo si la suerte los acompañó en el primer sorteo del mes. El Chontico Día sigue siendo una de las loterías más queridas del país, conocida por su transparencia, variedad de premios y la emoción que genera cada jornada.

Comenzar noviembre con un acierto en el Chontico Día sería el inicio perfecto para quienes confían en sus números favoritos. Este sorteo, con transmisión en vivo y total respaldo oficial, ofrece distintas formas de ganar según las cifras acertadas, lo que multiplica las oportunidades de obtener un premio. Desde quienes buscan el golpe mayor con las cuatro cifras exactas hasta los que celebran coincidencias parciales, cada jugador tiene su propia manera de vivir la emoción del juego.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 1 de Noviembre 2025

Con este resultado del Chontico Día del 1 de noviembre, se abre una nueva etapa para todos los que mantienen la costumbre de apostar con fe y optimismo. Cada mes trae consigo nuevas combinaciones, intuiciones y supersticiones, y noviembre no es la excepción. Porque en el mundo del chance, cada día cuenta, y el inicio de mes puede ser el momento perfecto para que la fortuna elija a un nuevo ganador.

Número Ganador: 4395

Y la 5ta Balota: 3

Chontico Día EN VIVO: mira la transmisión oficial del sorteo por Telepacífico

El sorteo del Chontico Día EN VIVO se ha convertido en una cita infaltable para miles de jugadores en Colombia. Cada día, el canal regional Telepacífico transmite en directo el sorteo a partir de la 1:00 p.m., ofreciendo la posibilidad de conocer el resultado oficial en tiempo real, sin intermediarios ni demoras. Esta transmisión mantiene viva la emoción del juego y refuerza la confianza en un proceso completamente transparente, respaldado por las autoridades competentes.

Ver el Chontico Día EN VIVO permite seguir de cerca cada instante del sorteo, desde la extracción de las balotas hasta el anuncio del número ganador. Esta experiencia, además de emocionante, ofrece total seguridad a los jugadores, quienes pueden comprobar por sí mismos la transparencia del procedimiento. Así, el momento del sorteo se transforma en una pequeña celebración cotidiana que une a los apostadores en torno a la ilusión de ganar.

El Chontico Día EN VIVO por Telepacífico se realiza todos los días a la 1:00 p.m., consolidándose como una tradición diaria para quienes confían en su número de la suerte. Gracias a su programación constante y a la transmisión oficial, el público en todo el país puede participar, seguir el sorteo y vivir la emoción de descubrir si la fortuna los acompaña.

Resultado del sorteo Chontico Día de ayer, viernes 31 de octubre

El resultado del Chontico Día de ayer, viernes 31 de octubre, dejó como número ganador el 1258, acompañado de la quinta balota número 5. Esta combinación se convirtió en la alegría de varios jugadores que comenzaron el fin de semana celebrando. Como siempre, el sorteo mantuvo la expectativa y la emoción que caracteriza a cada jornada del Chontico Día, reafirmando por qué sigue siendo una de las loterías más seguidas en Colombia.