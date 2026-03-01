Este domingo 1 de marzo ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Día, marcando el arranque de un nuevo mes con expectativa renovada. Primer día, nueva energía y la misma pregunta de siempre: ¿será que esta vez las cuatro cifras hicieron match en Colombia?

El Chontico Día 1 de marzo abre el mes con su cita habitual de la 1:00 p.m., y miles de jugadores ya están revisando el resultado confirmado de la lotería para comparar su combinación. Es ese ritual rápido del domingo: mirar el número ganador y ver si marzo comenzó con buena noticia.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 1 de Marzo 2026

Este es el lugar en el que encuentras el resultado del Chontico Día domingo 1 de marzo en Colombia, con las cifras oficiales verificadas, listas para que compruebes tu jugada sin complicaciones.

Número ganador: 9426

Y la 5ta Balota: 1.

Probabilidades reales en el Chontico Día: sin mitos, solo números

En el Chontico Día, todo gira alrededor de cuántas cifras coinciden con el resultado oficial… y en qué orden. Si aciertas las cuatro cifras exactas, te llevas el premio mayor, pero ojo: la probabilidad es de 1 en 10.000, porque existen exactamente 10.000 combinaciones posibles entre el 0000 y el 9999. No hay números con “racha” ni combinaciones favoritas: todos compiten en igualdad de condiciones.

Ahora, cuando el nivel de exigencia baja, las probabilidades suben. Por ejemplo, acertar solo la última cifra tiene una probabilidad de 1 en 10, y coincidir en las dos últimas cifras en orden correcto es de 1 en 100. Ese sistema progresivo hace que no todo dependa del pleno, manteniendo opciones activas incluso si no logras el acierto total.

Justamente ahí está uno de los diferenciales del sorteo Chontico Día en Colombia: su esquema de pagos por coincidencias parciales. Cada jugada conserva potencial hasta el último número revelado, lo que lo convierte en un juego dinámico, accesible y pensado para quienes disfrutan participar con expectativas claras y realistas.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 23 al sábado 28 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 23 de febrero: 5243-8.

Martes 24 de febrero: 0133-2.

Miércoles 25 de febrero: 2965-4.

Jueves 26 de febrero: 7566-3.

Viernes 27 de febrero: 1131-1.

Sábado 28 de febrero: 1612-8.

El lunes 2 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.