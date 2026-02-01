El Sorteo Chontico Día del domingo 1 de febrero ya entregó su número ganador y miles de jugadores revisan atentos si su combinación coincide con el resultado confirmado en Colombia, en una jornada que marca el cierre del fin de semana y el inicio de un nuevo mes.

Como ocurre todos los días, el resultado del Chontico Día se define mediante un proceso oficial, regulado y completamente aleatorio, lo que garantiza igualdad de condiciones para todas las combinaciones. La expectativa se concentra alrededor de las cuatro cifras anunciadas, ya que con ellas se activan tanto el premio mayor como los diferentes aciertos parciales que hacen de este sorteo uno de los más dinámicos del chance colombiano.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 1 de Febrero 2026

En esta nota encontrarás el resultado oficial del Chontico Día de hoy, domingo 1 de febrero, publicado con información actualizada y validada. Aquí podrás contrastar tu jugada con el número ganador y conocer el desenlace del sorteo de forma clara, rápida y confiable, sin intermediarios ni interpretaciones erróneas.

Número ganador: 5204

Y la 5ta Balota: 2.

Precio de la jugada y cómo se determinan los premios de la lotería Chontico Día

El Chontico Día está diseñado para adaptarse a distintos tipos de jugadores, gracias a un modelo de participación sencillo y flexible. La jugada mínima comienza desde $600 pesos, y cada persona puede decidir cuánto invertir dentro de los límites permitidos. Esta libertad permite jugar de manera ocasional o constante, sin exigencias ni procesos complejos, lo que ha convertido al sorteo en una alternativa accesible para todos.

El cálculo de los premios responde directamente al valor registrado en cada jugada. El monto invertido se multiplica según el nivel de acierto obtenido frente al resultado oficial, ya sea total o parcial. Así, quien decide jugar más también incrementa proporcionalmente la ganancia posible. Este esquema claro hace que el Chontico Día sea una experiencia ajustada a cada jugador, donde no solo se elige el número, sino también el alcance del premio que se busca.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 26 al sábado 31 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 26 de enero: 2549-8.

Martes 27 de enero: 8016-0.

Miércoles 28 de enero: 2745-6.

Jueves 29 de enero: 8861-7.

Viernes 30 de enero: 0740-5.

Sábado 31 de enero: 9666-5.

El lunes 2 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.