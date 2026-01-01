El jueves 1 de enero comienza con el ambiente especial de Año Nuevo y la tradición de revisar el resultado del Chontico Día, con la esperanza de que la suerte también haga parte del primer día del año.

En esta fecha tan simbólica, el Chontico Día en Colombia se convierte para miles de jugadores en una forma de arrancar el año con optimismo. Ya sea por costumbre, por una corazonada de Año Nuevo o por un número cargado de significado, este 1 de enero cada cifra se observa con especial atención, recordando que el sorteo ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 1 de Enero 2026

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día del jueves 1 de enero, con la información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. En el inicio de un nuevo año, cada número representa una nueva oportunidad, y la emoción del sorteo se mezcla con la esperanza de lo que está por venir.

Número Ganador: 5024

Y la 5ta Balota: 8

5ta Balota del Chontico Día: una alternativa extra para potenciar tu jugada

El Chontico Día suma una modalidad complementaria que cada vez atrae a más jugadores: la 5ta Balota. Esta opción permite participar con cinco cifras y aspirar a premios de mayor valor, sin cambiar la dinámica del sorteo tradicional. Con jugadas desde $500 pesos, se convierte en un camino adicional para quienes buscan más oportunidades, bajo reglas simples y fáciles de seguir.

Su funcionamiento es directo. En Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto del resultado oficial para acceder al premio mayor, que puede alcanzar hasta 38.000 veces lo invertido; además, si solo coincide la última cifra, se recupera lo jugado. En Combinado, el orden deja de ser determinante: si las cinco cifras aparecen, el pago corresponde a 100 veces la inversión. Dos modalidades con distintos niveles de riesgo y beneficio, pensadas para ampliar las opciones reales de ganar.

Por su claridad, respaldo legal y sistema de premios atractivo, la 5ta Balota del Chontico Día se ha posicionado como una de las preferidas para quienes desean sumar emoción y estrategia a su participación diaria. Es una opción práctica y accesible que complementa el juego clásico sin perder su esencia.

Las regiones donde el Chontico Día tiene mayor arraigo en Colombia

El Chontico Día es parte de la rutina cotidiana en varias zonas del país, con especial presencia en el Valle del Cauca. Ciudades como Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Buenaventura han hecho del sorteo una tradición diaria, donde elegir las cifras y esperar el resultado de la 1:00 p.m. se vive como un ritual familiar y regional.

Su popularidad se explica por la frecuencia diaria, las reglas claras y la facilidad para jugar: elegir cuatro cifras y definir el monto de la inversión. Esta sencillez ha permitido que el sorteo conecte tanto con jugadores habituales como con quienes participan de forma ocasional.

Con el impulso de canales digitales y puntos de venta autorizados, el Chontico Día también ha ampliado su alcance a regiones como el Eje Cafetero, incluyendo Pereira, Armenia y Manizales. Así, el juego continúa expandiéndose y consolidándose como una tradición que une a distintas regiones de Colombia alrededor de la ilusión diaria de ganar.