El Chontico Día del lunes 1 de diciembre marca el comienzo de un nuevo mes y llega con este resultado. Acá podrás revisar tu número, confirmado y actualizado según los canales autorizados del Chontico, para que verifiques tu jugada sin margen de error.

El inicio de diciembre siempre llega cargado de ilusión y expectativa, y para quienes siguen el resultado del Chontico Día, esta fecha tiene un significado especial. Muchos jugadores aprovechan el primer lunes del mes para mantener sus combinaciones habituales o probar nuevas cifras relacionadas con momentos importantes del cierre de año. Por eso, consultar el número ganador se convierte en un pequeño ritual que acompaña la rutina diaria.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 01 de Diciembre 2025

A continuación encontrarás el resultado oficial del Chontico Día del 1 de diciembre, tal como fue anunciado en sus plataformas oficiales. Si ya tienes tu comprobante a la mano, este es el momento de revisar cada cifra con atención y confirmar si tu jugada resultó premiada, ya sea por acierto total o por alguna de las coincidencias parciales que ofrece este popular sorteo. ¡Hoy puede ser el día en que tu número se convierta en una gran noticia!

Número Ganador: 6960

Y la 5ta Balota: 5

Precio y formas de jugar al Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se destaca como uno de los sorteos más accesibles del país, ya que permite participar con un valor mínimo de $600 pesos por jugada. Con una inversión tan baja, los jugadores pueden aspirar a premios que multiplican su jugada por miles, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan una oportunidad económica y emocionante dentro del mundo del chance. Esta relación entre costo reducido y posibilidades de alto retorno le ha permitido consolidarse como una tradición popular en diversas regiones del país.

Su sencillez es uno de sus mayores encantos: basta con elegir una combinación de cuatro cifras y definir cuánto se desea jugar. Gracias a su realización diaria -con un sorteo al mediodía y otro en la noche-, los jugadores no deben esperar una semana completa para intentar nuevamente, sino que cuentan con dos oportunidades cada día. Esta frecuencia constante y su formato directo lo han convertido en un juego ideal tanto para participantes nuevos como para quienes ya tienen experiencia en el chance.

Además, participar es muy sencillo desde cualquier lugar del país. El Chontico Día cuenta con una extensa red de puntos de venta autorizados y plataformas digitales certificadas que facilitan el acceso al sorteo sin importar la ciudad o municipio. Aunque nació en el Valle del Cauca, hoy su presencia es nacional, ofreciendo un juego transparente, legal y confiable que acompaña la rutina de miles de colombianos.

Cómo escogen sus números los jugadores de la lotería Chontico Día

Detrás de cada jugada del Chontico Día suele haber una historia personal. Muchos jugadores eligen cifras que representan fechas significativas, momentos inolvidables o números que consideran de buena suerte. Esta conexión emocional convierte cada jugada en un ritual cargado de significado, incluso sabiendo que el resultado final depende completamente del azar.

Otros participantes prefieren una aproximación más espontánea: algunos analizan combinaciones anteriores en busca de patrones simbólicos, mientras que muchos optan por el número automático, una función ideal para quienes desean dejar la elección en manos del sistema. Sin importar el método, la clave está en jugar con responsabilidad, entendiendo que todas las combinaciones tienen exactamente las mismas probabilidades de salir. En este sorteo, la verdadera magia está en la ilusión que acompaña cada número elegido.