El jueves 8 de enero de 2026 llega en Colombia con la semana ya en marcha y la rutina de conocer el resultado del sorteo Súper Astro Luna, que vuelve a ocupar un lugar especial como uno de los sorteos más seguidos del país.

Cada jugada encierra una expectativa distinta. Números elegidos con intención, signos zodiacales cargados de significado y la esperanza de que la suerte aparezca justo cuando más se necesita. Este jueves, miles de jugadores estuvieron atentos al sorteo, confiando en que su elección coincidiera con la combinación ganadora.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Jueves 8 de Enero 2026

En esta nota podrás consultar el resultado confirmado del Astro Luna del jueves 8 de enero de 2026. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en medio de la semana, la fortuna puede sorprender en cualquier noche.

Número Ganador: 9513

Signo Zodiacal: Libra.

Cómo son los premios del Súper Astro Luna y qué puedes ganar

El Súper Astro Luna se destaca entre los juegos de azar en Colombia por contar con un esquema de premios que reconoce diferentes grados de acierto. Su mecánica, que combina un número de hasta cuatro cifras con un signo zodiacal, convierte cada jugada en una oportunidad real de obtener ganancias importantes, incluso cuando no se logra la coincidencia total.

Las recompensas se reparten de la siguiente manera:

Cuatro cifras exactas en el orden correcto más el signo ganador : premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.

: premio de hasta el valor apostado. Tres últimas cifras correctas junto al signo : pago equivalente a 1.000 veces la inversión.

: pago equivalente a la inversión. Dos últimas cifras acertadas más el signo correspondiente: premio de 100 veces lo jugado.

En todos los niveles, el signo zodiacal es un requisito indispensable para que la jugada sea considerada ganadora, lo que suma emoción y hace que cada sorteo se viva con mayor expectativa.

El valor del signo zodiacal dentro del Súper Astro Luna

Uno de los rasgos que hace único al Súper Astro Luna es la importancia que tiene el signo zodiacal en el resultado final. No es un complemento del número, sino una condición esencial: sin acertarlo, no existe premio posible. Este detalle transforma la dinámica del juego y le da un carácter especial frente a otras loterías.

Para muchos participantes, elegir el signo es un acto cargado de significado. Algunos confían en su propio signo, otros en el de un ser querido o en aquel que consideran de buena suerte. Esa decisión personal le añade emoción y simbolismo a cada apuesta.

Gracias a esta mezcla de azar, intuición y tradición, el Súper Astro Luna ha trascendido el concepto de sorteo para convertirse en una experiencia cultural que se vive noche a noche en Colombia, alimentando la ilusión y el deseo de que la fortuna llegue en cualquier momento.