El domingo es sinónimo de pausa y expectativa, un día que marca el cierre de la semana y que muchos colombianos aprovechan para recargar energías. Pero antes de que llegue el lunes, la cita obligada con el Super Astro Luna le da un giro especial a la noche. Miles de jugadores estuvieron atentos a la transmisión, esperando que su número y su signo se convirtieran en los protagonistas de este 7 de septiembre.

Lo que distingue al Super Astro Luna es esa mezcla única de azar y astrología, capaz de transformar una jugada en un momento cargado de emoción personal. Algunos participaron con fechas significativas, otros confiaron en su signo zodiacal y muchos simplemente dejaron que la intuición los guiara. En cualquier caso, este domingo volvió a convertirse en un ritual de ilusión y esperanza.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 7 de Septiembre 2025

Con el resultado oficial confirmado del domingo 7 de septiembre, ya están sobre la mesa el número y el signo ganadores de la jornada. Para algunos será un domingo más, pero para quienes acertaron, esta fecha quedará marcada como un día inolvidable en su historia. El Super Astro Luna sigue cumpliendo su promesa de emocionar y sorprender, incluso en el día más tranquilo de la semana.

El número ganador y el signo zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo se determinan los premios en la lotería Super Astro Luna

El atractivo del Super Astro Luna está en su sistema de premios escalonado, que combina el acierto de cifras con la coincidencia del signo zodiacal. Cada categoría de acierto aplica un multiplicador sobre la suma apostada, lo que significa que incluso con jugadas pequeñas se pueden lograr recompensas considerables.

La recompensa mayor se alcanza al acertar las cuatro cifras en orden exacto junto con el signo ganador, lo que equivale a 42.000 veces el valor jugado. Este nivel de retorno lo convierte en una de las alternativas más interesantes del chance en Colombia, al permitir que apuestas modestas tengan el potencial de transformarse en sumas millonarias.

Pero las opciones no terminan allí: quienes logran las tres últimas cifras más el signo reciben un premio de 1.000 veces lo invertido, mientras que quienes aciertan las dos últimas cifras y el signo obtienen una recompensa equivalente a 100 veces su apuesta. Gracias a este esquema flexible, cada sorteo mantiene la expectativa viva hasta el final, ofreciendo diferentes caminos para ganar.

Resumen de la semana en la lotería Astro Luna: resultados del lunes 1 al sábado 6 de septiembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 1 de septiembre: 1511 – Aries.

Martes 2 de septiembre: 2238 – Aries.

Miércoles 3 de septiembre: 9348 – Leo.

Jueves 4 de septiembre: 9029 – Aries.

Viernes 5 de septiembre: 8301 – Piscis.

Sábado 6 de septiembre: 0447 – Leo.

El lunes 8 de septiembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.