Entre esos rituales de domingo que acompañan la noche de muchos colombianos está el Súper Astro Luna, ese sorteo que mezcla azar, intuición y emoción. Hoy, 7 de diciembre, la espera terminó: el resultado oficial del día ya está disponible en Colombia y cientos de jugadores están listos para verificar si la suerte decidió visitarlos.

Como cada jornada, la transmisión en vivo del Súper Astro Luna por Canal 1 capturó el momento exacto en que se definieron las cuatro cifras y el signo zodiacal ganadores. Ya sea siguiendo el sorteo en pantalla o consultándolo minutos después en plataformas digitales, miles de participantes se conectan con la ilusión de ver aparecer su número y su signo entre los elegidos. Esa mezcla de expectativa y tradición convierte cada domingo en una cita especial con su sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 7 de Diciembre 2025

Y ahora que el resultado del Súper Astro Luna del domingo 7 de diciembre ya está disponible en Colombia, llega el instante clave: comprobar la jugada, revisar coincidencias y descubrir si esta noche dejó una historia para celebrar. A continuación, te presentamos la combinación ganadora para que puedas verificar tu apuesta con total confianza.

Número Ganador y Signo Zodiacal ganadores se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo seguir en vivo el sorteo del Súper Astro Luna en Colombia

El Súper Astro Luna se ha convertido en una cita nocturna para miles de jugadores que esperan, día tras día, la transmisión oficial del sorteo. Esta se realiza a través de Canal 1, en horarios establecidos que ya son parte de la rutina de muchos colombianos: de lunes a sábado a las 10:50 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se adelanta a las 8:30 p. m.. Durante la emisión, se revela en directo la combinación ganadora compuesta por las cuatro cifras y el signo zodiacal.

Seguir la transmisión al aire permite no solo conocer el resultado al instante, sino también observar de primera mano la transparencia del proceso. La extracción de las balotas se realiza bajo supervisión y frente a las cámaras, asegurando un procedimiento completamente imparcial. Esta apertura ha sido fundamental para que el Súper Astro Luna mantenga su reputación como uno de los sorteos más confiables y acompañados en Colombia.

Si no puedes ver el sorteo en vivo, las alternativas son amplias y accesibles. Minutos después de finalizar, la información oficial aparece en la página web y redes sociales del Súper Astro Luna. Además, medios especializados como Futbolete actualizan la jugada ganadora casi inmediatamente, permitiendo que cualquier participante verifique sus números con rapidez y total seguridad. Así, estés donde estés, siempre tendrás una forma clara y confiable de conocer el resultado.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 1 al sábado 6 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 1 de diciembre: 8391 – Capricornio.

Martes 2 de diciembre: 9351 – Aries.

Miércoles 3 de diciembre: 0798 – Libra.

Jueves 4 de diciembre: 3266 – Aries.

Viernes 5 de diciembre: 4138 – Géminis.

Sábado 6 de diciembre: 4742 – Sagitario.

El lunes 8 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual de día festivo: 8:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.