El lunes 5 de enero en Colombia marca el verdadero arranque del año para muchos: regreso al trabajo, nuevas rutinas y el resultado del Súper Astro Luna se convierte en una pausa especial para quienes confían en que el año aún tiene sorpresas guardadas.

Cada sorteo del Súper Astro Luna combina números y signos zodiacales en una experiencia que va más allá del resultado. Para algunos es una tradición nocturna, para otros una corazonada, y para muchos una forma simbólica de arrancar la semana con esperanza. Este lunes, miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos a la combinación que definiría el resultado oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Lunes 5 de Enero 2025

En este artículo puedes consultar el resultado oficial de la lotería Súper Astro Luna del lunes 5 de enero en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en el inicio de la semana, la fortuna puede aparecer cuando menos se espera.

El número ganador: 0235

Y el signo zodiacal: Libra

Así se distribuyen los premios en la lotería Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna cuenta con una estructura de premios diseñada para valorar distintos niveles de acierto, lo que permite obtener ganancias incluso cuando no se logra la combinación completa. El premio más alto se entrega a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo zodiacal, un resultado que puede multiplicar la inversión hasta 42.000 veces, convirtiéndolo en uno de los sorteos más atractivos del país.

Además del premio mayor, el juego ofrece recompensas intermedias que mantienen el interés en cada sorteo. Si el jugador acierta las tres últimas cifras en orden y coincide también con el signo, recibe un pago equivalente a 1.000 veces el valor apostado. Esta posibilidad amplía las opciones de ganar y hace que cada jugada tenga más de una oportunidad.

También existe un reconocimiento para los aciertos parciales: cuando se coinciden las dos últimas cifras correctas junto al signo zodiacal, el premio corresponde a 100 veces la inversión realizada. Gracias a estos tres niveles de premio, el Súper Astro Luna propone una experiencia dinámica, donde cada sorteo equilibra riesgo, expectativa y emoción.

La importancia del signo zodiacal en el Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal es un componente fundamental del juego y no un simple complemento. Su selección se realiza mediante un sorteo independiente y completamente aleatorio, garantizando igualdad de condiciones entre los doce signos disponibles. Sin acertar el signo elegido, no es posible acceder a ningún premio, aun cuando el número coincida.

La elección del signo se desarrolla bajo estrictos controles técnicos y con supervisión permanente, lo que asegura un proceso transparente y sin ventajas ocultas. Cada noche, todos los signos participan con la misma probabilidad, reforzando la confianza de los jugadores en el sorteo.

Los resultados y la explicación del funcionamiento del juego están disponibles de forma inmediata en los canales oficiales del Súper Astro Luna, así como en sus redes sociales y portales informativos aliados. Esto permite verificar la jugada de manera rápida, clara y segura, desde cualquier lugar del país.