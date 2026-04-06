Este domingo 5 de abril en Colombia se vive con la expectativa del resultado sorteo Astro Luna, ese momento del día en el que muchos hacen una pausa para revisar si su número y signo estuvieron en la jugada ganadora. Entre planes tranquilos, descanso o tiempo en familia, siempre hay un instante reservado para mirar las cifras y ver si la suerte apareció.

El Súper Astro Luna ya es parte del ritual de muchos los domingos. Algunos mantienen sus números de siempre, otros se dejan llevar por la intuición del momento, pero todos comparten esa mezcla de emoción y expectativa que se siente justo antes de conocer el resultado. Es ese pequeño hábito que cierra el día con ilusión.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 5 de Abril 2026

Toma tu juego, verifica las cifras y el signo correspondiente, y descubre cómo quedó definida la suerte en este domingo 5 de abril en Colombia.

Número Ganador: 8158

Signo Zodiacal: Géminis.

Un signo o todos: así eliges cómo jugar en la lotería Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna puedes jugar a tu manera: elegir un solo signo zodiacal o cubrir los doce signos en una misma jugada. Esa decisión cambia todo, porque define tu nivel de riesgo y el tipo de premio al que le apuntas.

Si vas con un solo signo, apuestas todo a una combinación específica de número + signo, buscando el premio máximo si aciertas todo. Es una jugada más arriesgada, pero también la que puede dar la mayor recompensa.

En cambio, si juegas con los doce signos, tu número queda cubierto por todo el zodiaco. Así reduces el riesgo, aunque el premio se reparte según la inversión. Son dos formas distintas de jugar, pero con la misma emoción de esperar el resultado.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 30 de marzo: 2759-Acuario.

Martes 31 de marzo: 0082-Cáncer.

Miércoles 1 de abril: 0669-Virgo.

Jueves 2 de abril: 1400-Virgo.

Viernes 3 de abril: 1054-Sagitario.

Sábado 4 de abril: 5341-Virgo.

El lunes 6 de abril será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.