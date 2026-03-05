Este 4 de marzo, miércoles en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a poner la emoción en el centro de la noche. A mitad de semana, cuando todo parece rutina, cuatro cifras y un signo zodiacal pueden cambiar completamente el mood del día.

El Súper Astro Luna se ha convertido en ese momento clave en el que revisas tu jugada casi en automático. Algunos jugaron por intuición, otros por una fecha especial o por su signo, pero todos comparten la misma pregunta: ¿esta vez sí coincidió todo?

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Miércoles 4 de Marzo 2026

Aquí te contamos cómo quedó el resultado de la lotería Súper Astro Luna en este miércoles 4 de marzo. Compara número y signo ganador con tu jugada y descubre si hoy fue el día en que los astros jugaron a tu favor en Colombia.

Número ganador: 5717

Signo Zodiacal: Géminis.

Cómo funciona el sistema de premios del Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna tiene un plan de premios progresivo que hace que cada jugada tenga algo en juego. El premio top se lo llevan quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto más el signo zodiacal, una combinación que puede multiplicar la jugada hasta 42.000 veces. Es el objetivo máximo y lo que mantiene a muchos pendientes cada noche.

Pero no todo depende del acierto perfecto. Si coincides con las tres últimas cifras en orden y el signo, el pago es de 1.000 veces lo invertido; y si aciertas las dos últimas cifras más el signo, ganas 100 veces tu inversión. Ese formato escalonado mantiene la emoción viva incluso cuando no se da la combinación completa.

Por qué el signo zodiacal es decisivo en el resultado de Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo no es un detalle extra: es obligatorio para ganar. Aunque tengas las cifras correctas, si el signo no coincide con el sorteado, no hay premio. Cada noche se elige al azar uno de los doce signos, y solo quienes lo hayan marcado pueden cobrar.

La selección se hace en vivo y bajo supervisión, garantizando igualdad para todos los signos. Después del sorteo, el número y el signo ganador se publican de inmediato en los canales oficiales y plataformas informativas, así que revisar el resultado es rápido y sencillo.