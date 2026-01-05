El domingo 4 de enero en Colombia tiene un sabor especial: es un día para bajar el ritmo, compartir en familia y conocer el resultado del sorteo Súper Astro Luna.

La combinación de números y signos zodiacales convierte cada sorteo en algo más que un resultado. Para algunos es una corazonada, para otros una tradición, y para muchos una forma de cerrar el fin de semana con la esperanza intacta de que la suerte toque a la puerta. Este domingo, la Luna vuelve a ser el centro de atención y miles de miradas se posan en una sola combinación.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 4 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado oficial del Súper Astro Luna del domingo 4 de enero. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en un día pensado para descansar, la fortuna puede sorprender cuando menos se espera.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Así se define el signo zodiacal en el sorteo Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal que acompaña al número ganador se determina mediante un sistema completamente aleatorio, diseñado para que los doce signos participen en igualdad de condiciones. Aunque se sortea de manera independiente a las cuatro cifras, su papel es determinante: acertar el número sin coincidir con el signo elegido no da derecho al premio, lo que convierte a este elemento en una parte clave del juego.

La selección del signo se realiza bajo estrictos controles técnicos y con la supervisión de las entidades responsables, garantizando que no exista ningún tipo de ventaja o preferencia. No hay ciclos preestablecidos ni patrones repetidos; cada sorteo es distinto y se rige únicamente por el azar. Esta imparcialidad es fundamental para la confianza que los jugadores depositan en el sorteo.

Desde sus canales oficiales, el Súper Astro Luna comunica de forma clara cómo funciona este proceso, resaltando la relevancia del signo dentro de la jugada. De esta manera, cada noche el sorteo integra números y astrología en una experiencia que combina emoción, intuición y suerte, manteniendo su carácter único dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 29 de diciembre al sábado 3 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 29 de diciembre: 0771 – Piscis.

Martes 30 de diciembre: 0631 – Escorpión.

Miércoles 31 de diciembre: 3294 – Acuario.

Jueves 1 de enero: 2414 – Acuario.

Viernes 2 de enero: 0836 – Acuario.

Sábado 3 de enero: 0539 – Cáncer.

El lunes 5 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.