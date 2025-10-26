El domingo 26 de octubre llega con una nueva edición del Super Astro Luna, el sorteo que cada noche mezcla azar, emoción y astrología para mantener viva la ilusión de miles de colombianos. Hoy, una vez más, el país mira hacia los astros con la esperanza de ver reflejado su número y signo entre los ganadores de la jornada. Ya está disponible el resultado oficial de este domingo, y es momento de descubrir si la suerte brilló a tu favor en esta noche especial.

Los domingos tienen un aire distinto para los seguidores del Super Astro Luna: son el cierre perfecto de la semana y una oportunidad ideal para jugar con la intuición. Muchos aprovechan el descanso para seguir en vivo la transmisión por Canal 1, en la que se revela la combinación ganadora entre las cuatro cifras y el signo zodiacal. Es un ritual que combina expectativa, tradición y un toque de misterio, donde cada jugada representa una pequeña historia cargada de esperanza.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 26 de Octubre 2025

Como siempre, el proceso se llevó a cabo con total transparencia y bajo supervisión oficial, garantizando que todos los signos y números tengan las mismas probabilidades. Con los resultados ya confirmados y publicados, los jugadores pueden consultar la información en los canales oficiales o en plataformas aliadas como Futbolete, para verificar si esta noche los astros se alinearon a su favor.

El Número Ganador y el signo zodiacal ganadores se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo se definen los premios del sorteo Super Astro Luna

El encanto del Super Astro Luna radica en un sistema de premiación que une azar, estrategia y emoción. Aquí no basta con acertar el número de cuatro cifras: el signo zodiacal también es determinante. Esta combinación es la que establece el valor del premio, calculado mediante multiplicadores que se aplican sobre la apuesta realizada. Así, incluso una jugada pequeña puede transformarse en una ganancia considerable, lo que hace del juego una experiencia accesible y con grandes posibilidades.

El premio mayor se obtiene cuando el jugador acierta las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo ganador, lo que representa una ganancia equivalente a 42.000 veces el valor jugado. Pero el sistema no se detiene ahí: quienes logran acertar las tres últimas cifras en orden y el signo reciben 1.000 veces su inversión, y quienes aciertan las dos últimas cifras más el signo obtienen 100 veces lo apostado. De este modo, el sorteo ofrece diferentes niveles de premio, ampliando las oportunidades de ganar.

Esta estructura flexible y escalonada mantiene la emoción viva en cada edición del sorteo. No es necesario alcanzar la combinación perfecta para celebrar una victoria: cada acierto tiene su recompensa. Esa posibilidad constante de ganar, unida al componente zodiacal que le da un toque místico, ha hecho del Super Astro Luna uno de los juegos más atractivos y seguidos por los colombianos.

Resumen de la semana en la lotería Astro Luna: resultados del lunes 20 al sábado 25 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 20 de octubre: 5213 – Sagitario.

Martes 21 de octubre: 9503 – Géminis.

Miércoles 22 de octubre: 3362 – Acuario.

Jueves 23 de octubre: 3715 – Aries.

Viernes 24 de octubre: 2641 – Géminis.

Sábado 25 de octubre: 1370 – Tauro.

El lunes 27 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.