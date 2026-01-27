Este lunes 26 de enero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a captar la atención de miles de jugadores que inician la semana con la ilusión intacta. Entre el regreso a la rutina, los nuevos propósitos y el ritmo acelerado del lunes, la noche se convierte en un espacio para la expectativa y la esperanza de una buena noticia.

El Súper Astro Luna se ha transformado en una pausa especial al final del día. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado es, para muchos, un pequeño ritual que rompe la monotonía del inicio de semana. Cada sorteo es independiente, pero la emoción se renueva con la posibilidad de que la suerte aparezca cuando menos se espera.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Lunes 26 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado del sorteo Astro Luna de hoy, lunes 26 de enero en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en el primer día de la semana, la fortuna puede sorprender y marcar un buen comienzo.

Número ganador: 2042

Signo Zodiacal: Acuario.

Así funciona la tabla de premios del Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna maneja un esquema de premios diferente al de las loterías tradicionales, basado en multiplicadores y no en montos fijos. La ganancia depende del nivel de acierto y del valor apostado. El premio más alto se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal, una combinación que puede multiplicar la inversión hasta 42.000 veces, convirtiéndose en el gran objetivo de cada sorteo.

El juego también recompensa los aciertos parciales. Si coinciden las tres últimas cifras más el signo, el premio es de 1.000 veces lo jugado. En el caso de acertar las dos últimas cifras junto al signo, la ganancia equivale a 100 veces la apuesta. Esta estructura escalonada mantiene vivas las opciones de premio y hace que cada jugada tenga valor.

Un modelo de premios pensado para todo tipo de jugadores

Otra ventaja del Súper Astro Luna es que el premio se ajusta directamente al monto elegido por el jugador. Desde apuestas pequeñas hasta valores más altos, cada participación tiene el potencial de generar una recompensa proporcional, lo que lo hace accesible y flexible.

Este sistema permite que cada jugador adapte su forma de jugar según su presupuesto, su intuición o su rutina. Así, el Súper Astro Luna combina azar y libertad de elección, ofreciendo una experiencia dinámica en la que cada jugada se siente única.