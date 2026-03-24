Lunes 23 de marzo en Colombia, día festivo, y muchos están pendientes del resultado sorteo Astro Luna, uno de los momentos clave de la noche para quienes hicieron su jugada con número y signo zodiacal. Si aprovechaste el festivo para probar suerte, aquí podrás conocer rápidamente la combinación ganadora y descubrir si esta vez te acompañó.

El Astro Luna se ha convertido en un plan fijo incluso en días especiales como hoy. Mientras algunos disfrutan del descanso, otros están atentos al sorteo, esperando que su número y su signo coincidan. Esa mezcla entre rutina y emoción hace que cada jornada tenga un toque distinto, incluso en un día festivo.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Lunes 23 de Marzo 2026

Acá podrás consultar el resultado del Astro Luna hoy, lunes 23 de marzo, con el número y signo ganador confirmados. Encontrarás la información actualizada del sorteo para verificar tu jugada en segundos y saber si tu elección fue la acertada en esta jornada especial.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo funciona la tabla de premios del Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna tiene un sistema de premios que va por niveles, según qué tanto aciertes en tu jugada. Aquí no solo cuenta el número, también el signo zodiacal, y cuando logras pegarle a todo en orden exacto, es cuando llega el premio grande: hasta 42.000 veces lo que jugaste. Por eso, cada jugada tiene ese potencial de convertirse en algo grande, incluso con montos bajos.

Pero no todo depende de acertar la combinación completa. El juego también paga por acercarse: si coinciden las tres últimas cifras y el signo, ganas 1.000 veces tu inversión, y si aciertas las dos últimas cifras junto al signo, recibes 100 veces lo jugado. Este sistema hace que siempre haya opciones y mantiene la emoción en cada sorteo, sin importar cuánto hayas invertido.

Qué pasa con los impuestos en los premios del juego Súper Astro Luna

Si ganas, hay algo importante a tener en cuenta: algunos premios tienen descuentos legales. En Colombia, se aplica una retención del 20% a los premios que superan cierto valor (más de 48 UVT), y ese dinero se descuenta automáticamente antes de que recibas tu pago.

Además, también entra el 4×1000 (GMF) cuando se hace la transferencia del dinero, un cobro que asume el ganador. Este proceso lo gestiona la entidad financiera encargada del pago. Tener claro esto ayuda a saber cuánto vas a recibir realmente si ganas y a evitar sorpresas cuando llegue el premio.