Este lunes 23 de febrero en Colombia, el resultado del sorteo Astro Luna marca el arranque de semana para quienes están pendientes de su número y su signo. Mientras todo vuelve al ritmo habitual, hay miles revisando su jugada con la esperanza de que este sea el lunes que cambie la historia.

El Astro Luna se vive como ese break nocturno donde cuatro cifras y un signo zodiacal pueden convertirse en la mejor noticia del día. Algunos jugaron por intuición, otros por tradición, otros simplemente porque “se sentía que hoy sí”. La emoción está en ese instante en el que se confirma la combinación oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Lunes 23 de Febrero 2026

Aquí te dejamos el resultado, número y signo ganador del día, listo para que lo compares con tu jugada. Revisa bien las cifras y el signo, porque este lunes 23 de febrero puede tener sorpresa en el Astro Luna en Colombia.

El número ganador: 4872

Y el signo zodiacal: Escorpión.

Cómo funciona el plan de premios del Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna tiene un sistema de premios escalonado que reconoce diferentes niveles de acierto. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo zodiacal, lo que puede multiplicar la apuesta hasta 42.000 veces y convierte al sorteo en uno de los más llamativos del chance en Colombia.

También existen premios intermedios que amplían las posibilidades de ganar. Acertar las tres últimas cifras en orden más el signo paga 1.000 veces lo invertido, mientras que coincidir con las dos últimas cifras y el signo otorga 100 veces la apuesta. Esta estructura hace que cada jugada tenga más de una opción dentro del mismo sorteo.

El rol clave del signo zodiacal en el resultado del Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal es obligatorio para acceder a cualquier premio. Aunque el número coincida, si el signo no es el correcto, no hay ganancia. La selección del signo se realiza de manera independiente y aleatoria, garantizando igualdad para los doce signos en cada edición.

El proceso se desarrolla bajo controles técnicos y supervisión oficial, reforzando la transparencia del juego. Además, los resultados se publican de inmediato en canales oficiales y plataformas informativas, lo que facilita consultar la combinación ganadora desde cualquier lugar del país.