Domingo 22 de marzo en Colombia y ya está disponible el resultado sorteo Astro Luna, uno de los momentos más esperados del día para quienes jugaron con su número y su signo zodiacal. Si participaste en este sorteo, aquí podrás revisar rápidamente la combinación ganadora y saber si la suerte estuvo de tu lado.

El Súper Astro Luna se ha convertido en un plan fijo para cerrar el día, especialmente los domingos, cuando muchos están pendientes del resultado desde temprano. Su mezcla de cuatro cifras con un signo del zodiaco hace que cada jugada tenga un toque distinto, manteniendo la emoción hasta el último momento.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 22 de Marzo 2026

En este artículo podrás revisar el resultado oficial de la Lotería Súper Astro Luna del domingo 22 de marzo en Colombia, con la información actualizada del sorteo.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo funciona el sistema de premios del Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna maneja un sistema de premios diferente al de muchas loterías, porque todo se basa en multiplicadores. Esto significa que lo que ganas depende de dos cosas: qué tanto aciertas y cuánto apostaste. Además, no solo importa el número, también es clave acertar el signo zodiacal, lo que le da un extra de emoción a cada jugada.

El premio más alto llega cuando aciertas las cuatro cifras en orden exacto más el signo, lo que puede pagarte hasta 42.000 veces lo invertido. Pero también hay premios si te acercas: si coinciden las tres últimas cifras y el signo, ganas 1.000 veces tu apuesta, y si aciertas las dos últimas cifras junto al signo, recibes 100 veces lo jugado. Gracias a este sistema, cada jugada mantiene opciones reales de premio y hace que cada sorteo se viva con expectativa hasta el final.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 16 al sábado 21 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 16 de marzo: 9649 – Piscis

Martes 17 de marzo: 9472 – Capricornio

Miércoles 18 de marzo: 2828 – Virgo

Jueves 19 de marzo: 6001 – Escorpión

Viernes 20 de marzo: 9682 – Cáncer

Sábado 21 de marzo: 2393 – Tauro.

El lunes 23 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual de día festivo: 8:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.