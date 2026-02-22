Este domingo 22 de febrero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna llega con toda la vibra de cierre de fin de semana. Miles de jugadores están pendientes de la combinación ganadora, revisando su número y su signo con esa mezcla de nervios y expectativa que solo se siente cuando todo se define en segundos.

El Súper Astro Luna ya es parte del mood dominical: antes de arrancar una nueva semana, muchos hacen ese último chequeo para ver si los astros se alinearon a su favor. Cuatro cifras y un signo zodiacal pueden cambiarlo todo, y por eso cada jugada se vive como una mini final.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 22 de Febrero 2026

Aquí tienes la combinación ganadora del domingo 22 de febrero, ya confirmada de forma oficial para que la compares sin vueltas. Mira bien tu número, revisa el signo y descubre si esta noche el Súper Astro Luna fue tu motivo de felicidad.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿Se gana en Súper Astro Luna si se aciertan las cifras en desorden o sin el signo?

No. En el Súper Astro Luna es obligatorio acertar las cifras en el orden exacto y además coincidir con el signo zodiacal para obtener premio. Esto aplica tanto para el premio mayor (cuatro cifras en orden más signo) como para los aciertos parciales de tres o dos últimas cifras: en todos los casos, el signo correcto es clave.

Si los números salen en desorden o no coincide el signo, no hay ganancia. La alternativa para cubrir este requisito es la modalidad “todos los signos”, en la que el mismo número se juega con los doce signos del zodiaco. Así se garantiza acertar el signo ganador, aunque el valor apostado se divide entre los 12, y el reto queda únicamente en que las cifras coincidan en el orden correcto.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 16 al sábado 21 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 16 de febrero: 0833-Capricornio.

Martes 17 de febrero: 7501-Acuario.

Miércoles 18 de febrero: 6370-Géminis.

Jueves 19 de febrero: 7127-Libra.

Viernes 20 de febrero: 1322-Sagitario.

Sábado 21 de febrero: 7055-Acuario.

El lunes 23 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.