En este espacio podrás consultar el resultado confirmado del Súper Astro Luna de hoy, verificar tu jugada y saber si tu intuición, tu número especial o tu signo elegido estuvieron del lado correcto. Es el momento de comprobarlo y cerrar el domingo con la emoción intacta de un sorteo que, semana tras semana, sigue alimentando la esperanza de miles de jugadores en todo el país.

Como es costumbre, la expectativa se concentra en conocer la combinación ganadora del día, esa mezcla de número y signo zodiacal que puede cambiar una jornada tranquila en una historia para recordar. Los domingos, además, suelen vivirse con un ambiente distinto: menos afán, más atención al detalle y esa sensación de que cualquier cosa puede pasar cuando los astros entran en juego.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 21 de Diciembre 2025

El domingo 21 de diciembre llega con ese aire especial que invita a hacer una pausa, cerrar la semana y dejar espacio para la ilusión. Mientras muchos disfrutan de un momento de descanso en casa, otros mantienen viva una tradición que se repite noche tras noche: revisar si la suerte decidió sonreír en el Súper Astro Luna, uno de los sorteos más seguidos en Colombia.

Número Ganador y signo zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Modalidades de juego en el Super Astro Luna: dos maneras de tentar la fortuna

El Super Astro Luna ofrece a sus jugadores dos alternativas claras para participar, pensadas para quienes viven la suerte de formas distintas. La primera es jugar con un solo signo zodiacal, eligiendo un número de hasta cuatro cifras acompañado de un signo específico. En esta modalidad, toda la apuesta se concentra en una única combinación: implica un mayor nivel de riesgo, pero también abre la puerta a los premios más altos si coinciden tanto el número como el signo.

La segunda opción es apostar con los doce signos del zodiaco usando el mismo número. De esta forma, el signo deja de ser un obstáculo, ya que todas las posibilidades quedan cubiertas. Eso sí, el valor jugado se distribuye entre las doce combinaciones, por lo que el premio final es proporcionalmente menor, aunque a cambio se gana en cobertura y se incrementan las opciones de acierto.

Ambas formas de jugar responden a perfiles distintos. Quienes disfrutan de la adrenalina y confían en una corazonada suelen preferir el signo único, mientras que los jugadores más cautelosos optan por cubrir todos los signos y vivir el sorteo con mayor tranquilidad. Conocer bien cada modalidad permite elegir la estrategia que mejor encaje con la manera personal de disfrutar el Super Astro Luna, un juego donde la suerte se construye entre números… y se completa bajo la guía de los astros.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 15 al sábado 20 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 15 de diciembre: 7806 – Piscis.

Martes 16 de diciembre: 8532 – Escorpión.

Miércoles 17 de diciembre: 9214 – Leo.

Jueves 18 de diciembre: 7842 – Capricornio.

Viernes 19 de diciembre: 8000 – Acuario.

Sábado 20 de diciembre: 3486 – Cáncer.

El lunes 22 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.