Este 20 de febrero, viernes en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna marca uno de los momentos más esperados para quienes jugaron con la ilusión de cerrar la semana con una buena noticia. La expectativa se concentra en cuatro cifras y un signo zodiacal que, en cuestión de segundos, pueden cambiar el rumbo de la noche.

El Súper Astro Luna se ha convertido en parte del ritual de los viernes, cuando muchos revisan su jugada antes de iniciar el fin de semana. Entre corazonadas, números especiales y elecciones basadas en el zodiaco, la emoción crece a medida que se acerca la confirmación oficial del resultado.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Viernes 20 de Febrero 2026

Ya está publicada la combinación de hoy para que la revises sin perder tiempo. Mira bien el número y el signo ganador, compáralos con tu jugada y descubre cómo terminó este viernes 20 de febrero en el Súper Astro Luna en Colombia.

Número Ganador: 1322

Signo Zodiacal: Sagitario.

Requisitos para reclamar un premio del Súper Astro Luna

El proceso para cobrar un premio del Súper Astro Luna varía según el monto ganado, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Entre mayor sea el valor del premio, mayores son los requisitos solicitados, con el fin de cumplir las normas de seguridad y control establecidas en Colombia.

Si el premio es menor a 48 UVT, basta con presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad físico y una copia ampliada al 150%, y el pago se realiza en puntos autorizados. Para premios entre 48 y 181 UVT se debe diligenciar además el formulario SIPLAFT. Cuando el valor supera 181 UVT, también se exige certificación bancaria reciente a nombre del ganador y el pago se efectúa mediante transferencia. En todos los casos, el tiquete debe estar sin tachones ni daños.

Impuestos aplicables a los premios del Súper Astro Luna

Los premios están sujetos a descuentos tributarios establecidos por la ley colombiana. Si el monto es igual o superior a 48 UVT, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre ganancias ocasionales derivadas de juegos de suerte y azar.

Adicionalmente, cuando el dinero se mueve a través del sistema financiero, se aplica el GMF (4×1000), asumido por el ganador. En premios mayores a 181 UVT, estos descuentos se realizan antes de la transferencia bancaria, por lo que el beneficiario recibe directamente el valor neto final conforme a la normativa vigente.