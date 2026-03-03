Este lunes 2 de marzo en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna marca el pulso del inicio de semana para quienes jugaron con fe, intuición o pura vibra. Arranca marzo con toda y la pregunta es clara: ¿Las cuatro cifras y el signo estuvieron de tu lado hoy?

El Súper Astro Luna se siente como ese break nocturno que corta la rutina del lunes. Entre tareas, trabajo y pendientes, siempre hay un momento para revisar el número, mirar el signo zodiacal y ver si la energía del comienzo de mes trajo algo bueno.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Lunes 2 de Marzo 2026

Aquí te compartimos el resultado del Súper Astro Luna de este 2 de marzo, listo para que lo compares en segundos con tu jugada. Revisa bien las cifras y el signo ganador, porque este lunes puede tener más historia de la que imaginas.

Número Ganador: 6402

Y el Signo Zodiacal: Piscis.

Cómo se elige el signo zodiacal en el Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal es tan importante como el número. En cada sorteo primero se definen las cuatro cifras ganadoras y luego se realiza la extracción del signo entre las doce opciones del zodiaco. Para que exista premio, ambos deben coincidir exactamente, lo que convierte al signo en una pieza clave dentro del resultado final.

Todo el proceso se realiza bajo controles técnicos y supervisión oficial que garantizan igualdad de condiciones. Cada signo, de Aries a Piscis, tiene la misma probabilidad de salir, y los equipos utilizados son verificados constantemente para asegurar que el procedimiento sea transparente y confiable.

Transmisión en vivo y cómo consultar el resultado

El sorteo del Súper Astro Luna se transmite a diario por Canal 1, lo que permite ver en tiempo real cómo se eligen tanto el número como el signo ganador. Esta emisión abierta al público fortalece la confianza y confirma que el resultado se define sin intermediarios.

Si no puedes verlo en directo, la combinación oficial se publica minutos después en los canales digitales autorizados y en portales informativos aliados. Así, revisar el número y el signo ganador es rápido y seguro desde cualquier lugar del país.