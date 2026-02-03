Este lunes 2 de febrero de 2026 en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna acompaña el inicio de una nueva semana marcada por rutinas que regresan y propósitos que empiezan a tomar forma. En medio del ritmo del lunes, la noche se convierte en un espacio para la expectativa, donde números y signos vuelven a encontrarse con la ilusión de una buena noticia.

El Astro Luna se ha integrado al cierre del día como una pausa distinta. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado es un gesto sencillo que añade emoción al comienzo de la semana. Cada sorteo es independiente, pero la sensación de posibilidad se mantiene intacta, incluso en los días más rutinarios.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Lunes 2 de Febrero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado del sorteo Astro Luna del lunes 2 de febrero de 2026 en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque aun cuando la semana apenas empieza, la suerte siempre puede decidir aparecer y cambiar el tono de la noche.

Número Ganador: 0088

Signo Zodiacal: Sagitario.

Estructura de premios de la lotería Súper Astro Luna

La lotería Súper Astro Luna maneja un sistema de premios progresivo, en el que las ganancias dependen del nivel de coincidencia entre el número de cuatro cifras y el signo zodiacal elegido. El pago más alto se obtiene cuando ambas coincidencias son totales y en el orden exacto, caso en el cual la jugada puede multiplicarse hasta 42.000 veces, una de las recompensas más atractivas dentro de los juegos de azar en Colombia.

El esquema también contempla premios por aciertos parciales. Cuando coinciden tres cifras en orden más el signo, el ganador recibe 1.000 veces el valor jugado, y si el acierto es de dos cifras finales junto al signo, el pago corresponde a 100 veces la inversión. Esta modalidad permite que distintas jugadas tengan opción de premio y mantiene el interés en cada sorteo, incluso con jugadas de bajo valor.

Impuestos y descuentos aplicables a los premios del Súper Astro Luna

Los premios del Súper Astro Luna están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana. El principal es la retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a los premios que superan las 48 UVT, equivalentes aproximadamente a $1.709.136. Este descuento se realiza de manera automática antes de la entrega del dinero al ganador.

Adicionalmente, se aplica el GMF (4×1000) sobre la transacción financiera, un impuesto que asume el beneficiario del premio. Este cobro es calculado y ejecutado por la entidad fiduciaria Banco BBVA al momento de la consignación o transferencia. Conocer estos descuentos permite a los jugadores tener claridad sobre el valor neto que recibirán tras resultar ganadores.