El viernes 2 de enero en Colombia marca el arranque real del año y en ese ambiente, saber el resultado de Súper Astro Luna vuelve a captar miradas como uno de los moments especiales que acompañan el inicio del 2026.

Cada noche, la combinación entre números y signos zodiacales le da un significado especial a la jugada. No es solo azar: para muchos jugadores representa un mensaje, una señal o la esperanza de que el nuevo año empiece con un golpe de suerte. Este viernes, la Luna vuelve a ser protagonista y miles de personas en todo el país esperan conocer si su elección fue la indicada.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Viernes 2 de Enero 2026

En esta nota encontrarás el resultado oficial del Súper Astro Luna del viernes 2 de enero de 2026, con la información completa del sorteo. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque el año apenas comienza y la fortuna todavía tiene mucho por decir.

Número Ganador: 0836

Signo Zodiacal: Acuario

Qué necesitas para cobrar un premio del Súper Astro Luna

El cobro de un premio del Súper Astro Luna depende del valor obtenido, el cual se mide en UVT (Unidad de Valor Tributario). A mayor monto ganado, mayores son los requisitos exigidos para garantizar la legalidad y seguridad del pago.

Premios inferiores a 48 UVT : el ganador debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado, su documento de identidad en físico y una copia ampliada al 150%. Este tipo de premios se pagan directamente en puntos autorizados como Su Red o SuperGIROS .

: el ganador debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado, su documento de identidad en físico y una copia ampliada al 150%. Este tipo de premios se pagan directamente en puntos autorizados como o . Premios entre 48 y 181 UVT : además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT , requerido para los controles de prevención de lavado de activos. Este trámite se realiza en el mismo punto de pago.

: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario , requerido para los controles de prevención de lavado de activos. Este trámite se realiza en el mismo punto de pago. Premios superiores a 181 UVT: se exige toda la documentación anterior y, adicionalmente, una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el dinero se consigna mediante transferencia bancaria, generalmente dentro de un plazo cercano a los ocho días hábiles.

En cualquier escenario, el tiquete debe estar en óptimas condiciones, sin tachones, enmendaduras ni deterioro, y la copia del documento debe ser completamente legible. Cualquier inconsistencia puede impedir el pago del premio.

Impuestos que se aplican a los premios del Súper Astro Luna

Los premios obtenidos en el Súper Astro Luna están sujetos a cargas tributarias establecidas por la normativa colombiana, las cuales se descuentan automáticamente según el valor ganado.

Retención en la fuente del 20% : se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT y corresponde al impuesto sobre ganancias derivadas de juegos de suerte y azar.

: se aplica únicamente a premios iguales o superiores a y corresponde al impuesto sobre ganancias derivadas de juegos de suerte y azar. GMF (4×1000): es el impuesto que grava el movimiento financiero cuando el ganador recibe o retira el dinero. Este valor siempre es asumido por el beneficiario del premio.

En el caso de premios que superan las 181 UVT, los descuentos se realizan antes de efectuar la transferencia bancaria, por lo que el ganador recibe el valor neto final. Estos procedimientos aseguran el cumplimiento de las normas fiscales vigentes en Colombia y la transparencia del proceso.