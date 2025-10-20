El domingo 19 de octubre cierra con toda la emoción del Super Astro Luna, el sorteo que cada noche combina la suerte con el misterio del zodiaco y que ya tiene su resultado oficial confirmado. Como es tradición, miles de colombianos siguieron la transmisión en vivo por Canal 1, atentos a las balotas que revelaron el número y el signo ganadores del día. La espera terminó, y la combinación oficial ya está disponible para quienes participaron con ilusión en esta jornada dominical.

El fin de semana siempre trae una energía especial, y para muchos jugadores, el domingo es el momento perfecto para confiar en su intuición y dejar que los astros decidan. En el Super Astro Luna, no se trata solo de números: el signo zodiacal aporta ese toque simbólico que hace de cada jugada una experiencia personal y diferente. Por eso, el sorteo se ha ganado un lugar en la rutina de quienes buscan algo más que un premio, encontrando en él una mezcla entre azar, emoción y conexión con lo místico.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 19 de Octubre 2025

Si realizaste tu jugada para este domingo 19 de octubre, es momento de conocer si la fortuna se alineó contigo. Consulta aquí el resultado oficial del Super Astro Luna y verifica si tu número y signo fueron los elegidos de la noche. Porque en este sorteo, cada día es una nueva oportunidad de soñar, creer y dejar que la suerte -y los astros- hagan su parte.

Número Ganador: 1617

Signo Zodiacal: Aries.

Dónde y a qué hora ver el sorteo del Super Astro Luna en Colombia

Cada noche, el Super Astro Luna reúne a miles de jugadores en torno a su transmisión en vivo, un momento cargado de expectativa y emoción. La señal oficial está a cargo de Canal 1, que presenta el sorteo con horarios fijos: de lunes a sábado a las 10:50 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.. Allí se revela, en tiempo real, la combinación ganadora compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Ver el sorteo en directo no solo permite conocer los resultados al instante, sino también presenciar la transparencia del proceso. La extracción de las balotas se realiza bajo estricta supervisión y frente a las cámaras, garantizando que todo ocurra con total imparcialidad. Esa apertura al público ha sido clave para consolidar la confianza de los jugadores y fortalecer la credibilidad del Super Astro Luna como una de las loterías más seguidas del país.

Para quienes no logran conectarse durante la emisión, existen múltiples opciones para mantenerse informados. Los resultados oficiales se publican minutos después en el sitio web y redes sociales del Super Astro Luna, así como en portales especializados como Futbolete, que actualizan la información casi en tiempo real. De este modo, cada participante puede verificar su jugada con seguridad y sin perder detalle de lo ocurrido en el sorteo.

Resumen de la semana en la lotería Astro Luna: resultados del lunes 13 al sábado 18 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 13 de octubre: 8490 – Acuario.

Martes 14 de octubre: 0157 – Tauro.

Miércoles 15 de octubre: 9648 – Capricornio.

Jueves 16 de octubre: 0457 – Escorpión.

Viernes 17 de octubre: 2776 – Géminis.

Sábado 18 de octubre: 9516 – Acuario.

El lunes 20 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.