El domingo 18 de enero de 2026 en Colombia se vive con un ritmo más pausado y ofrece el resultado del sorteo Súper Astro Luna. Es uno de los momentos más esperados de la noche, acompañando a quienes no pierden la ilusión de una buena noticia.

Para muchos jugadores, el sorteo dominical tiene un significado especial. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado es parte de un pequeño ritual que mezcla intuición, tradición y esperanza. La combinación entre azar y simbolismo hace que cada domingo tenga un encanto distinto, marcado por la calma del día y la emoción del sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 18 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado del Astro Luna del domingo 18 de enero de 2026. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en un día pensado para el descanso, la suerte puede sorprender y regalar un motivo extra para empezar la nueva semana con optimismo.

Número ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Súper Astro Luna en vivo: horarios y transmisión del sorteo en Colombia

Ver el Súper Astro Luna en tiempo real es parte del ritual nocturno de muchos jugadores en Colombia. El sorteo se transmite de manera oficial todas las noches a través de Canal 1, con horarios definidos según el día: de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:30 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m. Esta emisión permite seguir el sorteo en directo desde cualquier lugar del país.

Durante la transmisión, el público puede observar paso a paso cómo se realiza la selección del número y del signo zodiacal ganadores. Todo el procedimiento se desarrolla bajo controles técnicos rigurosos y supervisión permanente, lo que garantiza un proceso claro, abierto y confiable. Esta visibilidad en vivo es una de las razones por las que el Súper Astro Luna mantiene la confianza y el interés de sus jugadores noche tras noche.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 12 al sábado 17 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 12 de enero: 4446 – Virgo.

Martes 13 de enero: 5037 – Tauro.

Miércoles 14 de enero: 9105 – Leo.

Jueves 15 de enero: 6543 – Acuario.

Viernes 16 de enero: 1860 – Libra.

Sábado 17 de enero: 3042 – Virgo.

El lunes 19 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.