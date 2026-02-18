Este martes 17 de febrero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a captar la atención de quienes esperan conocer la combinación ganadora del día. Con la semana avanzando y la rutina en marcha, la expectativa se concentra en cuatro cifras y un signo zodiacal que pueden cambiar el rumbo de la jornada para muchos jugadores.

El Astro Luna se ha convertido en un momento fijo dentro del calendario diario, una cita nocturna en la que la ilusión se renueva. Cada elección -número y signo- responde a intuiciones, fechas especiales o simples corazonadas que cobran sentido cuando llega la hora de la verdad.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Martes 17 de Febrero 2026

En esta publicación te presentamos el desenlace oficial de la jornada, listo para que contrastes tu jugada con la combinación definida. Llegó el momento de revisar con atención, confirmar las cifras y descubrir cómo quedó marcado este martes 17 de febrero en el Astro Luna en Colombia.

Número Ganador: 7501

Signo Zodiacal: Acuario.

Dónde y a qué hora ver el sorteo del Súper Astro Luna en Colombia

El Súper Astro Luna tiene un espacio fijo en la televisión colombiana a través de Canal 1, donde cada noche se transmite en vivo la revelación del número y el signo zodiacal ganador. Los horarios son: de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:30 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m. Seguir la emisión en directo permite conocer el resultado al instante y observar el procedimiento oficial con todas las garantías de transparencia.

Para quienes no pueden conectarse en ese momento, el resultado se publica minutos después en los canales digitales oficiales del juego, incluyendo su página web y redes sociales verificadas. De esta manera, consultar la combinación ganadora es rápido y accesible desde cualquier lugar del país.

Además, distintos portales informativos y medios aliados actualizan el resultado casi en tiempo real, al igual que los puntos de venta autorizados donde se exhibe la cifra del día. Esta variedad de alternativas ha facilitado que el sorteo forme parte de la rutina nocturna de miles de jugadores en Colombia.

Resultado del sorteo del Súper Astro Luna del 16 de febrero

En la edición del lunes 16 de febrero, el número ganador fue 0833 acompañado del signo Capricornio. La combinación se conoció durante la transmisión oficial y quedó confirmada posteriormente en los canales digitales habilitados para la consulta pública.

Quienes apostaron por 0833 con Capricornio pudieron acceder a premios según la modalidad elegida y el valor jugado. Como en cada jornada, el proceso se desarrolló bajo supervisión reglamentaria, reforzando la confianza en el sorteo y manteniendo viva la expectativa diaria que caracteriza al Súper Astro Luna en Colombia.