Este jueves 16 de abril, todas las miradas están puestas en el resultado sorteo Astro Luna, ese momento del día en el que la rutina se cruza con la posibilidad de un golpe de suerte en Colombia. Cada noche trae una nueva combinación, un signo distinto y la emoción de comprobar si esa jugada que elegiste tenía algo especial.

El Súper Astro Luna se ha metido en el día a día de muchos jóvenes como ese ritual breve pero cargado de expectativa. Entre conversaciones, redes y planes, siempre aparece la pregunta: “¿ya salió el número?”. Y ahí entra en juego esa mezcla de intuición, cábalas y decisiones rápidas que hacen que cada participación tenga su propio significado.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Jueves 16 de Abril 2026

Ahora sí, llegó el momento que estabas esperando. Aquí podrás ver el resultado oficial del Astro Luna hoy y confirmar si tu número y signo coincidieron con la combinación ganadora. Porque en este sorteo, cualquier jugada puede sorprender y cada día cuenta como una nueva oportunidad.

Número Ganador: 5009

Signo Zodiacal: Aries

Cómo funciona el plan de premios del Súper Astro Luna, sin enredos

El Súper Astro Luna no es solo pegarle al número completo y ya. Tiene un sistema que te da varias chances dentro de la misma jugada, combinando un número de hasta cuatro cifras con un signo zodiacal. Eso hace que no todo dependa del pleno, sino que puedas ganar también con aciertos parciales, dándole más emoción a cada apuesta.

Si la rompes y aciertas las cuatro cifras en orden + el signo, el premio puede llegar hasta 42.000 veces lo que jugaste. Pero también hay premios más accesibles: con las tres últimas cifras + signo, ganas 1.000 veces; y con las dos últimas cifras + signo, recibes 100 veces tu inversión. Eso sí, hay una regla clara: sin signo correcto, no hay premio, así el número coincida.

El signo zodiacal: el verdadero game changer

Aquí el signo zodiacal no es relleno, es clave total. Cambia la forma de jugar frente a otros chances, porque te obliga a elegir bien ese detalle que define todo. Es lo que hace que el Astro Luna tenga su propia identidad.

Y ahí entra lo personal: hay quienes no sueltan su signo nunca, otros prueban con el de alguien especial o con el que sienten buena vibra ese día. Esa mezcla de intuición, costumbre y decisión rápida es lo que convierte cada jugada en algo más que azar y mantiene a tantos pendientes del resultado en Colombia.