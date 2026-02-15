Este 15 de febrero, domingo en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna marca uno de los momentos más esperados del cierre de fin de semana. Con la rutina pausándose y la noche avanzando, miles de jugadores están atentos a la combinación ganadora que definirá la suerte de esta jornada.

El Súper Astro Luna se ha convertido en parte del ritual dominical para quienes eligieron su número y su signo zodiacal con ilusión. Antes de iniciar una nueva semana, revisar el resultado es casi un hábito: una mezcla de expectativa, tradición y ese deseo constante de que los astros estén alineados.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 15 de Febrero 2026

Toma tu juego, verifica las cifras y el signo correspondiente, y descubre cómo quedó definida la suerte en este domingo 15 de febrero en Colombia. En esta publicación encontrarás la información confirmada de esta edición dominical, con los datos listos para que compruebes tu jugada sin rodeos.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Un signo o los doce: dos formas de jugar en la lotería Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna ofrece dos maneras de participar: elegir un solo signo zodiacal o cubrir los doce en una misma jugada. Esta decisión define el nivel de riesgo y el tipo de premio al que se aspira, ya que cada modalidad responde a una estrategia distinta dentro del juego.

Con signo único, la apuesta se concentra en una combinación específica de número y signo, lo que permite acceder a los premios más altos si ambos coinciden exactamente. En cambio, al jugar con los doce signos, el número queda respaldado por todo el zodiaco, reduciendo el riesgo, aunque el premio se distribuye proporcionalmente. Dos estilos diferentes para vivir la misma emoción.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 9 al sábado 14 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 9 de febrero: 9083-Sagitario

Martes 10 de febrero: 4430-Piscis

Miércoles 11 de febrero: 9097-Acuario

Jueves 12 de febrero: 6657-Cáncer

Viernes 13 de febrero: 2529-Leo.

Sábado 14 de febrero: 3061-Géminis.

El lunes 16 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.